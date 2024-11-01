Довічне забезпечення захисників засобами реабілітації та спрощення процедури заміни протезу – ініціативи Мінсоцполітики

Уряд України спростив процедуру отримання допоміжних засобів реабілітації для ветеранів.

Джерело фото: gwaramedia.com

Уряд України, за ініціативою Міністерства соціальної політики, ухвалив значні зміни до Постанови № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю”. Ці зміни спрямовані на підвищення підтримки ветеранів та військовослужбовців.

Зокрема, спрощується процедура заміни приймальної гільзи (куксоприймача) для протезів. Якщо вартість заміни не перевищує 15% граничної ціни протезу, то не знадобиться висновок мультидисциплінарної реабілітаційної команди чи медичних комісій. Достатньо рішення комісії протезно-ортопедичного підприємства, що суттєво скоротить час на заміну.

Протезно-ортопедичні підприємства також будуть зобов’язані складати калькуляцію витрат на ремонти засобів реабілітації та завантажувати її до електронної особової справи, що підвищить прозорість цих процесів.

Окрім цього, усім військовослужбовцям з ампутаційними куксами буде надано довічне направлення на отримання допоміжних засобів реабілітації (за винятком електричних колісних крісел та електроскутерів). Військовослужбовці, які отримали травми під час захисту України, також будуть забезпечені засобами реабілітації з трикратним збільшенням їх вартості незалежно від звільнення з військової служби.

Введені й інші зміни, зокрема, вдосконалено механізм заміни втрачених чи пошкоджених засобів реабілітації та спрощено процес отримання компенсацій для людей з інвалідністю за самостійно придбані допоміжні засоби, такі як мобільні телефони чи білі тростини.

Також затверджено перелік документів для громадян, які постраждали від агресії російської федерації, для забезпечення їх засобами реабілітації без встановлення інвалідності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.