Практика судів
  1. В Україні

Довічне забезпечення захисників засобами реабілітації та спрощення процедури заміни протезу – ініціативи Мінсоцполітики

22:18, 1 листопада 2024
Уряд України спростив процедуру отримання допоміжних засобів реабілітації для ветеранів.
Довічне забезпечення захисників засобами реабілітації та спрощення процедури заміни протезу – ініціативи Мінсоцполітики
Джерело фото: gwaramedia.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд України, за ініціативою Міністерства соціальної політики, ухвалив значні зміни до Постанови № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю”. Ці зміни спрямовані на підвищення підтримки ветеранів та військовослужбовців.

Зокрема, спрощується процедура заміни приймальної гільзи (куксоприймача) для протезів. Якщо вартість заміни не перевищує 15% граничної ціни протезу, то не знадобиться висновок мультидисциплінарної реабілітаційної команди чи медичних комісій. Достатньо рішення комісії протезно-ортопедичного підприємства, що суттєво скоротить час на заміну.

Протезно-ортопедичні підприємства також будуть зобов’язані складати калькуляцію витрат на ремонти засобів реабілітації та завантажувати її до електронної особової справи, що підвищить прозорість цих процесів.

Окрім цього, усім військовослужбовцям з ампутаційними куксами буде надано довічне направлення на отримання допоміжних засобів реабілітації (за винятком електричних колісних крісел та електроскутерів). Військовослужбовці, які отримали травми під час захисту України, також будуть забезпечені засобами реабілітації з трикратним збільшенням їх вартості незалежно від звільнення з військової служби.

Введені й інші зміни, зокрема, вдосконалено механізм заміни втрачених чи пошкоджених засобів реабілітації та спрощено процес отримання компенсацій для людей з інвалідністю за самостійно придбані допоміжні засоби, такі як мобільні телефони чи білі тростини.

Також затверджено перелік документів для громадян, які постраждали від агресії російської федерації, для забезпечення їх засобами реабілітації без встановлення інвалідності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 12 листопада

П’ять перших претендентів на посади дисциплінарних інспекторів оцінить Вища рада правосуддя.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховний Суд погодився, що визнання вини, утримання матері-інваліда та дитини не є підставою для призначення ухилянту покарання з випробуванням

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду, який скасував покарання з випробуванням і призначив 3 роки реального позбавлення волі чоловіку, який ухилявся від мобілізації, незважаючи на визнання ним вини та наявність матері-інваліда і дитини на утриманні.

Документи, які мають пересилатися по Києву, чомусь їдуть до Харкова – Верховний Суд про роботу Укрпошти

У Верховному Суді повідомили про некоректну роботу «Укрпошти» – це заважає судам вчасно здійснювати правосуддя.

Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо початку перебігу строку давності притягнення до відповідальності за вчинення триваючого злочину

ОП ККС Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, які звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео