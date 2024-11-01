С 1 января 2025 года МСЭК хотят заменить командами врачей-практиков — Кабмин одобрил законопроект

Правительство предлагает парламенту принять закон, который ликвидирует устаревшую и скомпрометированную систему МСЭК и создать цифровую систему оценивания повседневного функционирования человека.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины о внедрении оценки повседневного функционирования личности», который позволит выполнить решение СНБО. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

«Мы полностью разделяем недовольство устаревшей, недружественной к людям и во многом коррумпированной системой МСЭК. Пора заменить ее новой, которая будет базироваться на других принципах. Человек, живущий с нарушениями функциональности, должен получить от государства поддержку, что позволит ему нормально жить, работать и быть полностью интегрированным в жизнь общества. Это должно делаться удобным для человека и прозрачным способом. Закрепленная в проекте закона реформа МСЭК – первый и ключевой этап воплощения этого видения», – сказал Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вместо понятия «медико-социальная экспертиза» законопроект вводит термин «оценка повседневного функционирования личности». В центре нового процесса будет стоять не бумажка, а реальная помощь, необходимая каждому конкретному человеку, чтобы полноценно жить и работать.

Согласно законопроекту с 1 января 2025 г. вместо МСЭКов заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей. Эти команды будут работать в многопрофильных, мощных медицинских учреждениях, где уже работают мультидисциплинарные реабилитационные команды. Эти больницы оснащены всем необходимым для оценки и дополнительного обследования и имеют в штате достаточное количество профильных специалистов, из которых можно будет формировать команды исходя из потребностей каждого пациента. При необходимости команда может провести оценку не только очно в заведении, но и заочно, дистанционно или с выездом к пациенту.

Новая система будет цифровизирована. Лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты оценивания будут автоматически попадать в Единую информационную систему социальной сферы для дальнейших шагов по реабилитации, оценивания трудоспособности и, в случае необходимости, назначения государственных выплат. Человеку не придется ходить из кабинета в кабинет и сидеть в очередях, нося кипы бумажных справок.

Цифровизация также будет предотвращать коррупцию и другие злоупотребления. Например, врачи до момента оценки не будут знать имени пациента, а пациент — имен врачей, которые будут оценивать его функциональность. Это исключит возможность предварительных коррупционных договоренностей, в том числе таких, о которых в последнее время стало известно.

Законопроект предусматривает еще целый ряд необходимых изменений, в частности:

Не будет необходимости во врачебно-консультативных комиссиях (ЛКК). Направлять на оценку смогут лечащие врачи, а военнослужащих – врачи ВВК на основании четких критериев с помощью электронной системы.

К процессу оценки человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например врача, который сможет объяснить дело пациента.

Определены, какие врачи имеют право проводить оценку, а какие нет.

Предусмотрены механизмы обжалования решений команд.

Будет финансироваться новая система оценивания через НСЗУ.

Законопроект, разработанный Минздравом, закладывает основы оценки повседневного функционирования. Дальнейший путь пациента после проведения медицинской оценки будет происходить в соответствии с изменениями, которые будут внедрены в социальной, образовательной сферах, сфере занятости и предусматривать механизмы получения необходимых услуг.

Такие изменения реализуют общее видение: отход от ярлыков, основанных на диагнозах, и переход к инклюзивности и помощи от государства индивидуально каждому человеку, согласно его потребностям, к действенным решениям, которые помогут каждому человеку жить полноценную жизнь с достоинством.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Еще он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Ранее сообщалоь, что Верховная Рада 29 октября приняла в целом как закон законопроект 11225 об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы, несмотря на достаточно существенные замечания Главного юридического управления парламента.

Закон принят на фоне несколько противоречивых заявлений относительно передачи функций МСЭК в кластерные и сверхкластерные больницы и принятии решений на основании данных ЭСОЗ (министр здравоохранения Виктор Ляшко), но при этом об оставлении функций пока в МСЭК до конца года (председатель профильного комитета Михаил Радуцкий), о создании новой системы еПотенциал (министр соцполитики Оксана Жолнович), согласно которой «вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по выводам мультидисциплинарных команд с использованием цифровых инструментов».

Напомним, что решением СНБО от 22 октября была предусмотрена разработка Кабмином и внесение на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок законопроекта о безотлагательном реформировании системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года.

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