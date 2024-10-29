В Минсоцполитики работают над системой, которая должна заменить МСЭК – єПотенціал

Команда Минсоцполитики разработала законопроект, предусматривающий ряд изменений, и объявила о внедрении новой системы – єПотенціал.

В Минсоцполитики сообщили о работе над внедрением новой системы социального страхования – єПотенціал. Как заявили в Министерстве, команда разработала законопроект, предусматривающий ряд изменений.

Ключевое изменение – то, что вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по выводам мультидисциплинарных команд с использованием цифровых инструментов. А для определения мер поддержки будет проводиться оценка работоспособности, то есть способности человека возвратиться к работе и получать собственный доход.

«Государство не просто будет компенсировать потери из-за нетрудоспособности, мы меняем систему, чтобы человек, который столкнулся с трудностями, связанными со здоровьем, мог восстановить свой потенциал. А в случае, когда это невозможно – получил достойную поддержку», – подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.

Для людей, здоровье которых понесло существенные потери, и которые потеряли трудоспособность – страховые выплаты станут больше. А если после реабилитации человек способен работать, обеспечивать себя самостоятельно, государство предоставит максимальную помощь в бесплатных лекарствах, вспомогательных средствах реабилитации, социальных услугах, трудоустройстве, обучении/переучении при необходимости. Кроме того, законопроект продлевает защиту человека от увоольнения из-за нетрудоспособности и дает ему возможность оплачивано восстанавливать свое здоровье и реабилитироваться более года.

Среди других важных новелл законопроекта:

Введение простого пошагового алгоритма сопровождения человека от реабилитации к трудоустройству и восстановлению;

Реабилитация будет включать помощь в восстановлении физического и психического здоровья, а также профессиональных навыков;

Оплачиваемая реабилитация будет больше, может длиться до года;

Страховая выплата при реабилитации (реабилитационный больничный типа Б) увеличивается и составит от 70% до 100% средней заработной платы;

Если человек имеет долгий и сложный процесс восстановления после травмы или болезни, рабочее место за ним будет сохраняться более 4 месяцев (в настоящее время работодатель имеет право уволить человека, если он болеет более 4 мес.)

Предусмотрена возможность частично работать, если реабилитация амбулаторная, с сохранением больничных реабилитационных выплат;

Разграничиваются статусы инвалидности и трудоспособности.

В Минсоцполитики подчеркивают, что в рамках реформы статус инвалидности остается по-прежнему. Инвалидность будет устанавливаться по выводу мультидисциплинарной команды с использованием цифровых инструментов.

Оценка работоспособности будет происходить после прохождения человеком реабилитации дистанционно и анонимно. В зависимости от степени трудоспособности, человек будет получать пособие и ежемесячную страховую выплату. Если произошла полная потеря трудоспособности и человек больше не может работать – ежемесячная финансовая поддержка от государства обеспечит ему достойное существование.

Кроме того, в рамках реформы предполагается внедрение электронного кейс-менеджмента. Он объединит социальные и медицинские данные и сделает процессы поддержки более прозрачными и оперативными, а также поможет снизить бюрократию и повысить скорость и удобство получения помощи.

Подчеркивается, что реформа не предполагает уменьшения никаких выплат или социальных гарантий. Люди, получающие пенсии по инвалидности, будут продолжать получать все причитающиеся выплаты в полном объеме.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года.

В Минздраве рассказали, кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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