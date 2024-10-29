У Мінсоцполітики працюють над системою, яка має замінити МСЕК – єПотенціал

Команда Мінсоцполітики розробила законопроєкт, який передбачає низку змін, і оголосила про впровадження нової системи – єПотенціал.

У Мінсоцполітики повідомили про роботу над впровадженням нової системи соціального страхування – єПотенціал. Як заявили у Міністерстві, команда розробила законопроєкт, який передбачає низку змін.

Ключова зміна – те, що замість МСЕК, інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. А для визначення заходів підтримки буде проводитись оцінка працездатності, тобто здатності людини повернутися до роботи і отримувати власний дохід.

«Держава не просто компенсуватиме втрати через непрацездатність, ми змінюємо систему, щоб людина, яка зіштовхнулась з труднощами, пов'язаними зі здоров'ям, могла відновила свій потенціал. А у разі, коли це неможливо – отримала гідну підтримку», – підкреслила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Для людей, здоровʼя яких зазнало суттєвих втрат, і які втратили працездатність, – страхові виплати стануть більшими. А якщо після реабілітації людина спроможна працювати, забезпечувати себе самостійно, держава надасть максимальну допомогу у безкоштовних ліках, допоміжних засобах реабілітації, соціальних послугах, працевлаштуванні, навчанні/перенавчанні, за потреби. Крім того, законопроєкт подовжує захист людини від звільнення через непрацездатність і дає їй можливість оплачувано відновлювати своє здоров'я та реабілітуватися більше року.

Серед інших важливих новел законопроєкту:

Запровадження простого покрокового алгоритму супроводу людини від реабілітації до працевлаштування і відновлення;

Реабілітація передбачатиме допомогу у відновленні фізичного та психічного здоров'я, а також професійних навичок;

Оплачувана реабілітація буде довшою, може тривати до року;

Страхова виплата під час реабілітації (реабілітаційний лікарняний типу Б) збільшується і складатиме від 70% до 100% середньої заробітної плати;

Якщо людина має довгий і складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за нею зберігатиметься понад 4 місяці (наразі роботодавець має право звільнити людину, якщо вона хворіє понад 4 міс.)

Передбачена можливість працювати частково, якщо реабілітація амбулаторна, із збереженням лікарняних реабілітаційних виплат;

Розмежовуються статуси інвалідності і працездатності.

У Мінсоцполітики наголошують, що в рамках реформи статус інвалідності залишається без змін. Інвалідність буде встановлюватися за висновком мультидисциплінарної команди з використанням цифрових інструментів.

Оцінка працездатності відбуватиметься після проходження людиною реабілітації, дистанційно та анонімно. В залежності від ступеня працездатності, людина отримуватиме допомогу та щомісячну страхову виплату. Якщо відбулась повна втрата працездатності і людина більше не може працювати, – щомісячна фінансова підтримка від держави забезпечить їй гідне існування.

Крім того, в рамках реформи передбачається впровадження електронного кейс-менеджменту. Він поєднає соціальні та медичні дані і зробить процеси підтримки більш прозорими та оперативними, а також допоможе зменшити бюрократію і підвищити швидкість та зручність отримання допомоги.

Підкреслюється, що реформа не передбачає зменшення жодних виплат чи соціальних гарантій. Люди, які отримують пенсії по інвалідності, продовжуватимуть отримувати всі належні виплати в повному обсязі.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року.

У МОЗ розповіли, хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Також Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

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