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У МОЗ розповіли, хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК

10:52, 28 жовтня 2024
Функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.
У МОЗ розповіли, хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК
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Уряд прийняв зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ.

Таким чином, як повідомили у МОЗ, з 28 жовтня функції Центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Від 1 січня 2025 року обласні, міські та міжрайонні МСЕК по всій країні припинять виконувати свої функції по експертизі інвалідності та встановленню втрати працездатності. Їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

Також Уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК:

  • створення робочої групи для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК, зокрема щодо посадовців;
  • розробку МОЗ та Мінцифри плану цифровізації проходження всіх етапів експертизи;
  • швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів, який проведе Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ;
  • винесення на розгляд Уряду законопроєктів від МОЗ та Мінсоцполітики щодо комплексної реформи МСЕК.

У МОЗ зауважують, алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З громадянами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, наразі система МСЕК складається з закладів центрального та регіонального рівня. МОЗ утворює та призначає керівника лише Центральної МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Регіональна ж вертикаль включає 328 МСЕК, з них 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій. Керівників обласних комісій призначають обласні ради.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Також Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

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прокуратура СБУ Національна поліція МОЗ ДБР МСЕК

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