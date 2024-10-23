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Очільник МОЗ Ляшко розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу

08:12, 23 жовтня 2024
Вже переглянуто понад 90 тисяч справ щодо встановлення інвалідності.
Очільник МОЗ Ляшко розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Фото: Управління закладом охорони здоров'я
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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Міністерство охорони здоров'я вже розпочало перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам віком від 18 до 60 років, які були ухвалені під час воєнного стану. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, наразі переглянуто понад 90 тисяч справ і розпочато співпрацю з правоохоронцями, що призвело до затримань і вручення підозр, але цих результатів недостатньо.

Напередодні стало відомо, що очільник МОЗ звільнив керівництво МСЕК та профільного департаменту міністерства.

Віктор Ляшко підтвердив, що звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

«Очевидно, що ці функції виконувались неналежно. Тому прийняті відповідні кадрові рішення - звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників Міністерства охорони здоров'я України, які відповідали за цей напрям», - зазначив Віктор Ляшко.

«Водночас ми активізуємо роботу по всім зазначеним у рішенні РНБО напрямкам разом з усіма залученими до процесу реформування МСЕК органами», — додав міністр.

Наразі триває громадське обговорення нового законопроекту, що передбачає проведення медико-соціальної експертизи в кластерних лікарнях із впровадженням цифрових рішень та підвищенням рівня безбар'єрності для пацієнтів.

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МОЗ Віктор Ляшко МСЕК

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