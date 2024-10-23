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Глава Минздрава Ляшко рассказал, где теперь планируют проводить медико-социальную экспертизу

08:12, 23 октября 2024
Уже пересмотрено более 90 тысяч дел по установлению инвалидности.
Глава Минздрава Ляшко рассказал, где теперь планируют проводить медико-социальную экспертизу
Фото: Управление заведением здравоохранения
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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Министерство здравоохранения уже приступило к проверке обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые были приняты во время военного положения. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в настоящее время пересмотрено более 90 тысяч дел и начато сотрудничество с правоохранителями, что привело к задержанию и вручению подозрений, но этих результатов недостаточно.

Накануне стало известно, что глава Минздрава уволил руководство МСЭК и профильного департамента министерства.

Виктор Ляшко подтвердил, что уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, другие связанные институты и сотрудники, которые отвечали за это направление.

«Очевидно, что эти функции выполнялись неправильно. Поэтому приняты соответствующие кадровые решения - уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины, Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава, Научно-исследовательский институт реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени М.И. Пирогова и работников Министерства здравоохранения Украины, которые отвечали за это направление», – отметил Виктор Ляшко.

«В то же время мы активизируем работу по всем указанным в решении СНБО направлениям вместе со всеми вовлеченными в процесс реформирования МСЭК органами», - добавил министр.

В настоящее время идет общественное обсуждение нового законопроекта, предусматривающего проведение медико-социальной экспертизы в кластерных больницах с внедрением цифровых решений и повышением уровня безбарьерности для пациентов.

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Минздрав Виктор Ляшко МСЕК

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