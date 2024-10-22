МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, а щодо пенсійних виплат по інвалідності посадовцям проведуть аудит – рішення РНБО

Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроектів про ліквідацію МСЕК, а також перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів.

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня підписав указ №732/2024, яким увів в дію рішення РНБО «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів».

Відповідно до цього рішення, протягом 7 днів МОЗ разом з ДБР, СБУ, Нацполіцією, обласними, Київською міською військовими адміністраціями повинні створити робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Потім Кабмін через 3 місяці повинен забезпечити доповідь про результати перевірки робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. А у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювати їх перегляд та інформування правоохоронних органів.

Протягом 2 тижнів Кабмін має забезпечити, аби МОЗ разом з Мінцифрою підготували і подали на розгляд Уряду план цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Також Кабмін повинен забезпечити проведення разом із Пенсійним фондом, ДБР, Національною поліцією, СБУ у тижневий строк аудиту нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів.

Крім того, Уряд протягом місяця повинен подати разом з МОЗ законопроект щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи МСЕК, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Також разом із Мінсоцполітики невідкладно буде подано законопроект щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів для забезпечення справедливості у відповідній сфері.

Крім того, разом із Офісом Генерального прокурора невідкладно подано законопроекту щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури України, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України, а також проведення повторних перевірок рішень МСЕК, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.

Також Уряду доручено опрацювати разом із Державною прикордонною службою України та іншими заінтересованими органами у місячний строк питання щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно особливостей перетинання державного кордону України колишніми посадовими особами державних органів, які мають інвалідність, з визначенням переліку їх документів, що підлягатимуть перевірці.

НАЗК рекомендовано перевірити до 30 листопада 2024 року стан імплементації рекомендацій, визначених у дослідженні «Топ-10 корупційних ризиків медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності», яке було проведено у 2021 році.

Також НАЗК має розробити та забезпечити до 31 грудня 2024 року внесення на розгляд Кабінету Міністрів законопроектів про внесення змін до Кримінального кодексу та Цивільного процесуального кодексу, які б визначали голову й членів МСЕК суб’єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та відповідачами у справах про визнання необґрунтованими активів (цивільна конфіскація).

Нижче наводимо рішення РНБО.

Вводиться в дію

Указом Президента України

від 22 жовтня 2024 року № 732/2024

льної безпеки і оборони України

від 22 жовтня 2024 року

Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів

З метою забезпечення належного захисту прав та законних інтересів громадян України, посилення протидії корупції в державних органах, недопущення зловживань у сфері медико-соціальної експертизи Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Рекомендувати Офісу Генерального прокурора, Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України прозвітувати у місячний строк про вжиті заходи реагування щодо виявлення, розслідування та протидії корупційним й іншим кримінальним правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. За результатами проведеної роботи запропонувати відповідні кадрові та організаційні рішення.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

а) безумовне виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", уведеного в дію Указом Президента України від 12 вересня 2023 року № 576/2023, та вжити заходів реагування до посадових осіб уповноважених органів за його неналежне виконання або зволікання з виконанням;

б) утворення Міністерством охорони здоров’я України разом з Державним бюро розслідування, Службою безпеки України, Національною поліцією України, обласними, Київською міською військовими адміністраціями у тижневий строк робочих груп із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів (далі – робочі групи);

в) у тримісячний строк доповідь про результати перевірки робочими групами обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів, у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювання їх перегляду в установленому порядку та інформування за наявності підстав правоохоронних органів, а також інших уповноважених органів для вжиття ними відповідних заходів реагування;

г) підготовку та подання Міністерством охорони здоров’я України разом з Міністерством цифрової трансформації України на розгляд Кабінету Міністрів України у двотижневий строк плану цифровізації проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій;

ґ) проведення разом із Пенсійним фондом України, Державним бюро розслідувань, Національною поліцією України, Службою безпеки України у тижневий строк аудиту нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів;

д) розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України:

разом із Міністерством охорони здоров’я України у місячний строк законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року;

разом із Міністерством соціальної політики України невідкладно законопроєкту щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів для забезпечення справедливості у відповідній сфері;

разом із Офісом Генерального прокурора невідкладно законопроєкту щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури України, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України; проведення повторних перевірок рішень медико-соціальних експертних комісій, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність;

е) опрацювання разом із Державною прикордонною службою України та іншими заінтересованими органами у місячний строк питання щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно особливостей перетинання державного кордону України колишніми посадовими особами державних органів, які мають інвалідність, з визначенням переліку їх документів, що підлягатимуть перевірці.

3. Рекомендувати Національному агентству з питань запобігання корупції:

перевірити до 30 листопада 2024 року стан імплементації рекомендацій, визначених у дослідженні "Топ-10 корупційних ризиків медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності", яке було проведено у 2021 році, актуалізувати його з урахуванням правового режиму воєнного стану та врахувати під час розроблення нової Антикорупційної стратегії;

розробити та забезпечити до 31 грудня 2024 року внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів законів України про внесення змін до Кримінального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України, які б визначали голову й членів медико-соціальних експертних комісій суб’єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та відповідачами у справах про визнання необґрунтованими активів (цивільна конфіскація).

Автор: Наталя Мамченко

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