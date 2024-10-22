МСЭК будут ликвидированы с 31 декабря, а по пенсионным выплатам по инвалидности должностным лицам проведут аудит – решение СНБО

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК, а также пересмотре системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский 22 октября подписал указ №732/2024, которым ввел в действие решение СНБО «О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов».

Согласно этому решению, в течение 7 дней Минздрав вместе с ГБР, СБУ, Нацполицией, областными, Киевской городской военными администрациями должны создать рабочие группы по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.

Затем Кабмин через 3 месяца должен обеспечить доклад о результатах проверки рабочими группами обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам государственных органов. А в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений – инициировать пересмотр и информирование правоохранительных органов.

В течение 2 недель Кабмин должен обеспечить, чтобы Минздрав вместе с Минцифрой подготовили и подали на рассмотрение правительства план цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

Также Кабмин должен обеспечить проведение вместе с Пенсионным фондом, ГБР, Национальной полицией, СБУ в недельный срок аудита начислений пенсионных выплат по инвалидности должностным лицам государственных органов.

Кроме того, Правительство в течение месяца должно подать вместе с Минздравом законопроект о введении оценки лица с ограничением повседневного функционирования, разработанного с целью обеспечения безотлагательного реформирования системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Также вместе с Минсоцполитики безотлагательно будет представлен законопроект о пересмотре системы и механизме начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов для обеспечения справедливости в соответствующей сфере.

Кроме того, вместе с Офисом Генерального прокурора безотлагательно представлен законопроект о нормировании порядка начисления заработных плат и пенсий работникам органов прокуратуры Украины, а также закрепление соответствующих социальных гарантий для лиц, имеющих инвалидность, для работы в органах прокуратуры Украины, а также проведение повторных проверок решений МСЭК, на основании которых прокурорам установлена ​​инвалидность.

Также Правительству поручено проработать вместе с Государственной пограничной службой Украины и другими заинтересованными органами в месячный срок вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты относительно особенностей пересечения государственной границы Украины бывшими должностными лицами государственных органов, имеющих инвалидность, с определением перечня их подлежащих документам. проверке.

НАПК рекомендовано проверить до 30 ноября 2024 состояние имплементации рекомендаций, определенных в исследовании «Топ-10 коррупционных рисков медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности», которое было проведено в 2021 году.

Также НАПК должна разработать и обеспечить до 31 декабря 2024 года внесение на рассмотрение Кабинета Министров законопроектов о внесении изменений в Уголовный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс, которые определяли бы председателя и членов МСЭК субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение и ответчиками по делам о признании необоснованными активов (гражданская конфискация).

Ниже приводим решение СНБО.

Вводиться в дію

Указом Президента України

від 22 жовтня 2024 року № 732/2024

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 22 жовтня 2024 року

Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів

З метою забезпечення належного захисту прав та законних інтересів громадян України, посилення протидії корупції в державних органах, недопущення зловживань у сфері медико-соціальної експертизи Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Рекомендувати Офісу Генерального прокурора, Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України прозвітувати у місячний строк про вжиті заходи реагування щодо виявлення, розслідування та протидії корупційним й іншим кримінальним правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. За результатами проведеної роботи запропонувати відповідні кадрові та організаційні рішення.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

а) безумовне виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", уведеного в дію Указом Президента України від 12 вересня 2023 року № 576/2023, та вжити заходів реагування до посадових осіб уповноважених органів за його неналежне виконання або зволікання з виконанням;

б) утворення Міністерством охорони здоров’я України разом з Державним бюро розслідування, Службою безпеки України, Національною поліцією України, обласними, Київською міською військовими адміністраціями у тижневий строк робочих груп із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів (далі – робочі групи);

в) у тримісячний строк доповідь про результати перевірки робочими групами обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів, у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювання їх перегляду в установленому порядку та інформування за наявності підстав правоохоронних органів, а також інших уповноважених органів для вжиття ними відповідних заходів реагування;

г) підготовку та подання Міністерством охорони здоров’я України разом з Міністерством цифрової трансформації України на розгляд Кабінету Міністрів України у двотижневий строк плану цифровізації проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій;

ґ) проведення разом із Пенсійним фондом України, Державним бюро розслідувань, Національною поліцією України, Службою безпеки України у тижневий строк аудиту нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів;

д) розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України:

разом із Міністерством охорони здоров’я України у місячний строк законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року;

разом із Міністерством соціальної політики України невідкладно законопроєкту щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів для забезпечення справедливості у відповідній сфері;

разом із Офісом Генерального прокурора невідкладно законопроєкту щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури України, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України; проведення повторних перевірок рішень медико-соціальних експертних комісій, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність;

е) опрацювання разом із Державною прикордонною службою України та іншими заінтересованими органами у місячний строк питання щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно особливостей перетинання державного кордону України колишніми посадовими особами державних органів, які мають інвалідність, з визначенням переліку їх документів, що підлягатимуть перевірці.

3. Рекомендувати Національному агентству з питань запобігання корупції:

перевірити до 30 листопада 2024 року стан імплементації рекомендацій, визначених у дослідженні "Топ-10 корупційних ризиків медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності", яке було проведено у 2021 році, актуалізувати його з урахуванням правового режиму воєнного стану та врахувати під час розроблення нової Антикорупційної стратегії;

розробити та забезпечити до 31 грудня 2024 року внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів законів України про внесення змін до Кримінального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України, які б визначали голову й членів медико-соціальних експертних комісій суб’єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та відповідачами у справах про визнання необґрунтованими активів (цивільна конфіскація).

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.