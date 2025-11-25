Мінфін та ДПС пояснили на картинках, які податки мають сплачувати українці, які заробляють на криптовалюті
19:36, 25 листопада 2025
Мінфін та ДПС вирішили проілюструвати, які податки треба сплачувати громадянам, що отримують дохід від операцій із криптовалютою.
Міністерство фінансів України разом із Державною податковою службою запустили роз’яснення в межах інформаційної кампанії «Податки захищають». Відомства у форматі візуальних матеріалів пояснили, які саме податки мають сплачувати громадяни, що отримують дохід від операцій із криптовалютою.
У ДПС зазначають: кампанія покликана показати, як податки працюють на оборону та інші важливі суспільні потреби. У прикладі, який податкова оприлюднила у своїх соцмережах, 20-річний Юрій заробляє на криптовалюті. На його випадку пояснюють:
- які саме податки він повинен сплачувати;
- куди надходять ці кошти;
- як їх використовують держава та громади;
- хто фактично втрачає, якщо податки не сплачуються.
