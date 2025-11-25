  1. В Україні

Мінфін та ДПС пояснили на картинках, які податки мають сплачувати українці, які заробляють на криптовалюті

19:36, 25 листопада 2025
Мінфін та ДПС вирішили проілюструвати, які податки треба сплачувати громадянам, що отримують дохід від операцій із криптовалютою.
Мінфін та ДПС пояснили на картинках, які податки мають сплачувати українці, які заробляють на криптовалюті
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України разом із Державною податковою службою запустили роз’яснення в межах інформаційної кампанії «Податки захищають». Відомства у форматі візуальних матеріалів пояснили, які саме податки мають сплачувати громадяни, що отримують дохід від операцій із криптовалютою.

У ДПС зазначають: кампанія покликана показати, як податки працюють на оборону та інші важливі суспільні потреби. У прикладі, який податкова оприлюднила у своїх соцмережах, 20-річний Юрій заробляє на криптовалюті. На його випадку пояснюють:

  • які саме податки він повинен сплачувати;
  • куди надходять ці кошти;
  • як їх використовують держава та громади;
  • хто фактично втрачає, якщо податки не сплачуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова Мінфін криптовалюта ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Юридична спільнота виступає проти обрання на посаду Генпрокурора через конкурсну процедуру: посилаються на Конституцію та сумніви у компетентності конкурсних комісій

Обрання на посаду Генпрокурора через конкурсну процедуру  суперечить Конституції та не гарантує оцінки професійних навичок кандидата.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Між браслетом і ґратами: як суди практикують обрання запобіжних заходів для підозрюваних

Попри значну кількість затримань у корупційних справах, суди нерідко застосовують заставу замість тримання під вартою.

Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]