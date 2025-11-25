Мінфін та ДПС пояснили на картинках, які податки мають сплачувати українці, які заробляють на криптовалюті

Мінфін та ДПС вирішили проілюструвати, які податки треба сплачувати громадянам, що отримують дохід від операцій із криптовалютою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України разом із Державною податковою службою запустили роз’яснення в межах інформаційної кампанії «Податки захищають». Відомства у форматі візуальних матеріалів пояснили, які саме податки мають сплачувати громадяни, що отримують дохід від операцій із криптовалютою.

У ДПС зазначають: кампанія покликана показати, як податки працюють на оборону та інші важливі суспільні потреби. У прикладі, який податкова оприлюднила у своїх соцмережах, 20-річний Юрій заробляє на криптовалюті. На його випадку пояснюють:

які саме податки він повинен сплачувати;

куди надходять ці кошти;

як їх використовують держава та громади;

хто фактично втрачає, якщо податки не сплачуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.