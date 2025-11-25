Минфин и ГНС объяснили на картинках, какие налоги должны платить украинцы, зарабатывающие на криптовалюте

Минфин и ГНС решили проиллюстрировать, какие налоги нужно платить гражданам, получающим доход от операций с криптовалютой.

Министерство финансов Украины совместно с Государственной налоговой службой запустили разъяснение в рамках информационной кампании «Налоги защищают». Ведомства в формате визуальных материалов объяснили, какие именно налоги должны платить граждане, получающие доход от операций с криптовалютой.

В ГНС отмечают: кампания призвана показать, как налоги работают на оборону и другие важные общественные нужды. На примере, опубликованном налоговой в своих соцсетях, 20-летний Юрий зарабатывает на криптовалюте. На его случае поясняют:

какие именно налоги он должен платить;

куда поступают эти средства;

как их используют государство и громады;

кто фактически теряет, если налоги не уплачиваются.

