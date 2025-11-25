  1. В Украине

Минфин и ГНС объяснили на картинках, какие налоги должны платить украинцы, зарабатывающие на криптовалюте

19:36, 25 ноября 2025
Минфин и ГНС решили проиллюстрировать, какие налоги нужно платить гражданам, получающим доход от операций с криптовалютой.
Министерство финансов Украины совместно с Государственной налоговой службой запустили разъяснение в рамках информационной кампании «Налоги защищают». Ведомства в формате визуальных материалов объяснили, какие именно налоги должны платить граждане, получающие доход от операций с криптовалютой.

В ГНС отмечают: кампания призвана показать, как налоги работают на оборону и другие важные общественные нужды. На примере, опубликованном налоговой в своих соцсетях, 20-летний Юрий зарабатывает на криптовалюте. На его случае поясняют:

  • какие именно налоги он должен платить;
  • куда поступают эти средства;
  • как их используют государство и громады;
  • кто фактически теряет, если налоги не уплачиваются.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

