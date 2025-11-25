У Мін’юсті пояснили, як українцям прийняти спадщину за кордоном

Спадкова справа заводиться на підставі першої поданої заяви спадкоємця, яка свідчить про його волевиявлення щодо спадкового майна, або вимоги кредитора.

Фото: rv.tax.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило питання оформлення спадщини, якщо спадкоємець перебуває за кордоном.

Зазначається, що спадкова справа заводиться на підставі першої поданої заяви спадкоємця, яка свідчить про його волевиявлення щодо спадкового майна, або вимоги кредитора.

Заява може бути подана нотаріусу особисто, засобами поштового зв’язку, технічними засобами електронних комунікацій або вручена представником спадкоємця — за умови, що така заява підписана спадкоємцем і нотаріально засвідчена.

У разі надходження засобами поштового зв’язку заяви, на якій справжність підпису спадкоємця не засвідчена, або заяви, підписаної кваліфікованим електронним підписом чи удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису спадкоємця і надійшла технічними засобами електронних комунікацій, нотаріус приймає таку заяву, заводить спадкову справу й повідомляє спадкоємцю про її заведення та необхідність надіслати заяву, оформлену належним чином (справжність підпису має бути нотаріально засвідчена), або особисто прибути до нотаріуса.

У який термін необхідно подати заяву?

Законодавством визначено, що для прийняття спадщини чи відмови від її прийняття встановлено строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини — дня смерті або дня державної реєстрації смерті у випадках, передбачених пунктом 20 розділу «Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України».

Якщо спадкоємець протягом цього строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що її не прийняв.

Якщо спадкоємець постійно проживав із померлою особою на час відкриття спадщини, він вважається таким, що прийняв спадщину, якщо не заявив про відмову від неї.

Факт постійного проживання підтверджується:

витягом з реєстру територіальної громади;

довідкою про реєстрацію місця проживання;

іншим документом, що може підтверджувати відповідний факт.

До кого звернутися за кордоном?

З метою вчинення нотаріальних дій, зокрема належного оформлення заяв, українці за кордоном можуть звернутися до місцевого нотаріуса або до консульської установи України.

На заявах, підписи на яких засвідчено іноземними нотаріусами деяких країн, може знадобитися апостиль або консульська легалізація (залежно від країни). Також потрібно засвідчити вірність перекладу з іноземної мови на українську, зробленого перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

У разі звернення до консульської установи документ складається українською мовою та не потребує легалізації.

Як вибрати нотаріуса для оформлення спадкової справи в Україні?

Спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини. За загальним правилом це — останнє місце проживання спадкодавця.

Якщо місце проживання невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини.

Проте спадкова справа може бути заведена будь-яким нотаріусом, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження в повному обсязі, територія активних бойових дій або тимчасово окупована Російською Федерацією територія, щодо якої не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Оформлення спадкової справи продовжується тим нотаріусом, який її завів. Змінити нотаріуса неможливо, крім випадків припинення/зупинення діяльності або тимчасового блокування/анулювання доступу до Державного реєстру речових прав. У таких ситуаціях спадкова справа може бути передана іншому нотаріусу (у межах одного округу) після закінчення строку для прийняття спадщини — за заявою всіх спадкоємців, які прийняли спадщину.

Чи можливо відмовитися від спадщини на користь іншого спадкоємця?

Так. Але необхідно надати нотаріально засвідчену заяву про своє волевиявлення, з урахуванням вимог до її змісту.

Спадкоємець за заповітом може відмовитись на користь іншого спадкоємця за заповітом.

Спадкоємець за законом може відмовитися на користь будь-кого з спадкоємців за законом, незалежно від черги (внуків, правнуків, племінників тощо).

У разі відмови всіх спадкоємців за заповітом або якщо заповіт не охоплює всього майна, право на спадкування переходить до спадкоємців за законом почергово.

Оформити заяву можна у місцевого нотаріуса або в консульській установі України.

Чи може представник подати заяву про прийняття/відмову від прийняття спадщини?

Ні. Подання таких заяв через представника не допускається.

Заяву має подати сам спадкоємець — особисто або надіслати поштою із нотаріально засвідченим підписом.

Після прийняття спадщини, з метою отримання свідоцтва про право на спадщину, до нотаріуса може звернутися представник — на підставі нотаріально посвідченої довіреності. У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії представника. Вони мають бути конкретними, правомірними та здійсненними.

Які документи необхідно надати нотаріусу?

Для заведення спадкової справи достатньо подати:

заяву про прийняття спадщини;

свідоцтво про смерть спадкодавця.

Для видачі свідоцтва про право на спадщину/право власності на частку в спільному майні подружжя необхідно надати також:

документ, що посвідчує особу спадкодавця;

довідку про присвоєння РНОКПП спадкоємця (або ID-картку з номером);

документи, що підтверджують родинні стосунки;

заповіт (за наявності);

документи, що посвідчують право власності;

довіреність та документи представника (за наявності);

інші документи (технічну документацію, довідку про місце проживання, оцінку майна тощо).

Нотаріус може отримати додаткову інформацію з державних реєстрів або шляхом надсилання запитів.

Що робити, якщо строк прийняття спадщини пропущено?

Законодавством передбачено два механізми:

у судовому порядку — суд може визначити додатковий строк у разі поважних причин;

за заявою інших спадкоємців — усі спадкоємці, які прийняли спадщину, подають письмову згоду на її прийняття спадкоємцем, який пропустив строк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.