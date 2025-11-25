В Минюсте объяснили, как украинцам принять наследство за границей

Наследственное дело заводится на основании первого поданного заявления наследника, которое свидетельствует о его волеизъявлении относительно наследственного имущества, либо требования кредитора.

Фото: rv.tax.gov.ua

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило вопрос оформления наследства, если наследник находится за границей.

Отмечается, что наследственное дело заводится на основании первого поданного заявления наследника, которое свидетельствует о его волеизъявлении относительно наследственного имущества, либо требования кредитора.

Заявление может быть подано нотариусу лично, средствами почтовой связи, техническими средствами электронных коммуникаций или вручено представителем наследника — при условии, что такое заявление подписано наследником и нотариально удостоверено.

В случае поступления по почте заявления, на котором подлинность подписи наследника не удостоверена, или заявления, подписанного квалифицированной электронной подписью либо усовершенствованной электронной подписью, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи наследника и поступившего техническими средствами электронных коммуникаций, нотариус принимает такое заявление, заводит наследственное дело и уведомляет наследника об его заведении и необходимости направить заявление, оформленное надлежащим образом (подлинность подписи должна быть нотариально удостоверена), либо лично прибыть к нотариусу.

В какой срок необходимо подать заявление?

Законодательством определено, что для принятия наследства или отказа от его принятия установлен срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства — дня смерти или дня государственной регистрации смерти в случаях, предусмотренных пунктом 20 раздела «Заключительные и переходные положения Гражданского кодекса Украины».

Если наследник в течение этого срока не подал заявление о принятии наследства, он считается таким, что его не принял.

Если наследник постоянно проживал с умершим лицом на момент открытия наследства, он считается принявшим наследство, если не заявил об отказе от него.

Факт постоянного проживания подтверждается:

выпиской из реестра территориальной громады;

справкой о регистрации места проживания;

иным документом, который может подтвердить соответствующий факт.

К кому обратиться за границей?

Для совершения нотариальных действий, в частности надлежащего оформления заявлений, украинцы за границей могут обратиться к местному нотариусу или в консульское учреждение Украины.

На заявлениях, подписи на которых удостоверены иностранными нотариусами некоторых стран, может понадобиться апостиль или консульская легализация (в зависимости от страны). Также необходимо удостоверить верность перевода с иностранного языка на украинский, выполненного переводчиком, подлинность подписи которого удостоверяет нотариус.

В случае обращения в консульское учреждение документ составляется на украинском языке и не требует легализации.

Как выбрать нотариуса для оформления наследственного дела в Украине?

Наследственное дело заводится нотариусом по месту открытия наследства. По общему правилу это — последнее место проживания наследодателя.

Если место проживания неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или его основной части.

Однако наследственное дело может быть заведено любым нотариусом, если местом открытия наследства является населенный пункт, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия в полном объеме, территория активных боевых действий или временно оккупированная Российской Федерацией территория, относительно которой не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации.

Оформление наследственного дела продолжается тем нотариусом, который его завел. Изменить нотариуса невозможно, кроме случаев прекращения/остановления деятельности или временной блокировки/аннулирования доступа к Государственному реестру вещных прав. В таких ситуациях наследственное дело может быть передано другому нотариусу (в пределах одного округа) после окончания срока для принятия наследства — по заявлению всех наследников, которые приняли наследство.

Можно ли отказаться от наследства в пользу другого наследника?

Да. Но необходимо предоставить нотариально удостоверенное заявление о своем волеизъявлении с учетом требований к его содержанию.

Наследник по завещанию может отказаться в пользу другого наследника по завещанию.

Наследник по закону может отказаться в пользу любого из наследников по закону, независимо от очереди (внуков, правнуков, племянников и т. д.).

В случае отказа всех наследников по завещанию или если завещание не охватывает все имущество, право на наследование переходит к наследникам по закону по очереди.

Оформить заявление можно у местного нотариуса или в консульском учреждении Украины.

Может ли представитель подать заявление о принятии/отказе от принятия наследства?

Нет. Подача таких заявлений через представителя не допускается.

Заявление должен подать сам наследник — лично или отправить по почте с нотариально удостоверенной подписью.

После принятия наследства, с целью получения свидетельства о праве на наследство, к нотариусу может обратиться представитель — на основании нотариально удостоверенной доверенности. В доверенности должны быть четко определены юридические действия представителя. Они должны быть конкретными, правомерными и осуществимыми.

Какие документы необходимо предоставить нотариусу?

Для заведения наследственного дела достаточно подать:

заявление о принятии наследства;

свидетельство о смерти наследодателя.

Для выдачи свидетельства о праве на наследство/праве собственности на долю в общем имуществе супругов необходимо также предоставить:

документ, удостоверяющий личность наследника;

справку о присвоении РНОКПП наследника (или ID-карту с номером);

документы, подтверждающие родственные отношения;

завещание (при наличии);

документы, удостоверяющие право собственности;

доверенность и документы представителя (при наличии);

другие документы (техническую документацию, справку о месте проживания, оценку имущества и т. д.).

Нотариус может получать дополнительную информацию из государственных реестров или путем направления запросов.

Что делать, если срок принятия наследства пропущен?

Законодательством предусмотрены два механизма:

в судебном порядке — суд может определить дополнительный срок в случае уважительных причин;

по заявлению других наследников — все наследники, принявшие наследство, подают письменное согласие на его принятие наследником, который пропустил срок.

