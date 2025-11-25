  1. В Україні

Руслан Кравченко обговорив з представниками ЄС верховенство права, реформу органів прокуратури та системи юстиції

19:40, 25 листопада 2025
Під час зустрічі сторони також обговорили стратегію фіксації та розслідування міжнародних злочинів, їхню підготовку до передачі Спецтрибуналу.
У вівторок, 25 листопада, Генпрокурор Руслан Кравченко в Офісі Генерального прокурора провів зустрічі з Генеральним директором директорату Єврокомісії Гертом Яном Коопманом, Послом Європейського Союзу в Україні Катаріной Матерновою та Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Норвегія в Україні Ларсом Рагнаром Хансеном.

Генпрокурор зазначив, що з Коопманом та Матерновою говорили, насамперед, про стратегію фіксації та розслідування міжнародних злочинів, їхню підготовку до передачі Спецтрибуналу. 

«Чергові масовані удари росії по цивільному населенню лише підкреслюють важливість системної роботи, яку Україна проводить разом із європейськими партнерами, щоб зупинити війну. 

Відзначив діяльність Міжнародного центру з переслідування злочину агресії при Євроюсті та Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів, які допомагають нам посилювати спроможність притягати агресора до відповідальності», - сказав він.

Руслан Кравченко підкреслив, що окрему увагу приділили верховенству права, реформі органів прокуратури та системи юстиції, а також тим викликам, які стоять перед правоохоронними органами в умовах війни. 

«Говорили про євроінтеграційний шлях України. Підтвердив, що Офіс Генерального прокурора повністю виконує взяті на себе зобов’язання у сфері юстиції в рамках підготовки до вступу в ЄС.

Одне з найчутливіших питань для нас це депортація українських дітей. Нам уже вдалося повернути 1835 дітей, незаконно вивезених росією. Кожне таке повернення це відновлення справедливості і збереження української ідентичності. Вдячний Європейському Союзу за лідерство у цих процесах», - сказав він.

Очільник ОГП зазначив, що з Послом Норвегії Ларсом Рагнаром Хансеном сфокусувалися на посиленні двосторонньої співпраці.

«Програма «Нансен» — це підтвердження того, що Норвегія є нашим надійним стратегічним партнером, який підтримує Україну і на полі бою, і у сфері права. Поінформував про аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу та запуск порталу «СтопТиск». Домовилися розглянути можливість зустрічі з представниками норвезького бізнесу для прямого й відкритого діалогу.

Під час обох зустрічей наголосив на необхідності підтримки прокурорів прифронтових регіонів. 

Це люди, які щодня працюють під обстрілами, документують злочини, збирають докази і тримають лінію справедливості там, де це найнебезпечніше. Вони не мають додаткових гарантій чи спеціального статусу, але їхня робота не менш героїчна. Обговорили з партнерами можливість їхньої матеріально-технічної підтримки», - додав він.

Також Генпрокурор подякував європейським друзям за предметні та чесні розмови.

«Переконаний, що вони трансформуються у конкретні рішення й дії.

Ми продовжуємо рух до справедливості. І цей шлях — незворотний», - заявив Руслан Кравченко.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

