Руслан Кравченко обсудил с представителями ЕС верховенство права, реформу органов прокуратуры и системы юстиции

19:40, 25 ноября 2025
Во время встречи стороны также обсудили стратегию фиксации и расследования международных преступлений, их подготовку к передаче Спецтрибуналу.
Во вторник, 25 ноября, Генпрокурор Руслан Кравченко в Офисе Генерального прокурора провел встречи с Генеральным директором директората Еврокомиссии Гертом Яном Коопманом, Послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой и Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегия в Украине Ларсом Рагнаром Хансеном.

Генпрокурор отметил, что с Коопманом и Матерновой говорили прежде всего о стратегии фиксации и расследования международных преступлений, их подготовке к передаче Спецтрибуналу.

«Очередные массированные удары России по гражданскому населению лишь подчеркивают важность системной работы, которую Украина проводит вместе с европейскими партнерами, чтобы остановить войну.

Отметил деятельность Международного центра по преследованию преступления агрессии при Евроюсте и Консультативной группы по вопросам тяжелейших международных преступлений, которые помогают нам усиливать способность привлекать агрессора к ответственности», — сказал он.

Руслан Кравченко подчеркнул, что отдельное внимание уделили верховенству права, реформе органов прокуратуры и системы юстиции, а также тем вызовам, которые стоят перед правоохранительными органами в условиях войны.

«Говорили о евроинтеграционном пути Украины. Подтвердил, что Офис Генерального прокурора полностью выполняет взятые на себя обязательства в сфере юстиции в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

Один из самых чувствительных вопросов для нас — депортация украинских детей. Нам уже удалось вернуть 1835 детей, незаконно вывезенных Россией. Каждое такое возвращение — это восстановление справедливости и сохранение украинской идентичности. Благодарен Европейскому Союзу за лидерство в этих процессах», — сказал он.

Глава ОГП отметил, что с Послом Норвегии Ларсом Рагнаром Хансеном сфокусировались на усилении двустороннего сотрудничества.

«Программа “Нансен” — это подтверждение того, что Норвегия является нашим надежным стратегическим партнером, который поддерживает Украину и на поле боя, и в сфере права. Проинформировал о аудите уголовных производств в отношении бизнеса и запуске портала «СтопТиск». Договорились рассмотреть возможность встречи с представителями норвежского бизнеса для прямого и открытого диалога.

Во время обеих встреч подчеркнул необходимость поддержки прокуроров прифронтовых регионов.

Это люди, которые ежедневно работают под обстрелами, документируют преступления, собирают доказательства и держат линию справедливости там, где это наиболее опасно. У них нет дополнительных гарантий или специального статуса, но их работа не менее героична. Обсудили с партнерами возможность их материально-технической поддержки», — добавил он.

Также Генпрокурор поблагодарил европейских друзей за предметные и честные разговоры.

«Убежден, что они трансформируются в конкретные решения и действия.

Мы продолжаем движение к справедливости. И этот путь — необратим», — заявил Руслан Кравченко.

ОГП прокуратура Министерство юстиции Украины Руслан Кравченко

