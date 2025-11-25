  1. Суспільство

Власники iPhone та Android зможуть напряму обмінюватись файлами: деталі

19:54, 25 листопада 2025
Станом на сьогодні, передача файлів по AirDrop працює тільки зі смартфоном Pixel 10, але в перспективі вона буде й на інших Android-пристроях.
Власники iPhone та Android зможуть напряму обмінюватись файлами: деталі
Фото: The Verge
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Google додала на смартфони Pixel 10 повноцінну передачу файлів через Quick Share на iPhone, iPad та Mac і незабаром ця можливість стане досяжною і на інших пристроях, повідомляє компанія Qualcomm.

У компанії підтвердили, що готують аналогічну функцію для Android-пристроїв на чипах Snapdragon, зазначивши, що користувачі зможуть скористатися новою функцією в найближчому майбутньому. Оновлені можливості отримають не тільки пристрої Google Pixel, а й моделі провідних виробників, включно з Samsung та Xiaomi, створені на чипах Snapdragon.

Компанія Google раніше заявляла про роботу з партнерами над полегшенням взаємодії між платформами. Першою компанією, яка публічно підтвердила участь у цій ініціативі, стала Nothing. Тепер до неї приєдналася і Qualcomm.

Наразі передача файлів по AirDrop працює тільки з Pixel 10, але в майбутньому запрацює і на інших Android-пристроях, зазначили в компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

технології наука

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Юридична спільнота виступає проти обрання на посаду Генпрокурора через конкурсну процедуру: посилаються на Конституцію та сумніви у компетентності конкурсних комісій

Обрання на посаду Генпрокурора через конкурсну процедуру  суперечить Конституції та не гарантує оцінки професійних навичок кандидата.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Між браслетом і ґратами: як суди практикують обрання запобіжних заходів для підозрюваних

Попри значну кількість затримань у корупційних справах, суди нерідко застосовують заставу замість тримання під вартою.

Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]