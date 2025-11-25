Власники iPhone та Android зможуть напряму обмінюватись файлами: деталі

Станом на сьогодні, передача файлів по AirDrop працює тільки зі смартфоном Pixel 10, але в перспективі вона буде й на інших Android-пристроях.

Фото: The Verge

Компанія Google додала на смартфони Pixel 10 повноцінну передачу файлів через Quick Share на iPhone, iPad та Mac і незабаром ця можливість стане досяжною і на інших пристроях, повідомляє компанія Qualcomm.

У компанії підтвердили, що готують аналогічну функцію для Android-пристроїв на чипах Snapdragon, зазначивши, що користувачі зможуть скористатися новою функцією в найближчому майбутньому. Оновлені можливості отримають не тільки пристрої Google Pixel, а й моделі провідних виробників, включно з Samsung та Xiaomi, створені на чипах Snapdragon.

Компанія Google раніше заявляла про роботу з партнерами над полегшенням взаємодії між платформами. Першою компанією, яка публічно підтвердила участь у цій ініціативі, стала Nothing. Тепер до неї приєдналася і Qualcomm.

Наразі передача файлів по AirDrop працює тільки з Pixel 10, але в майбутньому запрацює і на інших Android-пристроях, зазначили в компанії.

