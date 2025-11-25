Владельцы iPhone и Android смогут напрямую обмениваться файлами: детали

По состоянию на сегодняшний день, передача файлов по AirDrop работает только со смартфоном Pixel 10, но в перспективе она будет и на других Android-устройствах.

Фото: The Verge

Компания Google добавила на смартфоны Pixel 10 полноценную передачу файлов через Quick Share на iPhone, iPad и Mac и вскоре эта возможность станет доступна и на других устройствах, сообщает компания Qualcomm.

В компании подтвердили, что готовят аналогичную функцию для Android-устройств на чипах Snapdragon, отметив, что пользователи смогут воспользоваться новой функцией в ближайшем будущем. Обновленные возможности получат не только устройства Google Pixel, но и модели ведущих производителей, включая Samsung и Xiaomi, созданные на чипах Snapdragon.

Компания Google ранее заявляла о работе с партнерами по облегчению взаимодействия между платформами. Первой компанией, публично подтвердившей участие в этой инициативе, стала Nothing. Теперь к ней присоединилась и Qualcomm.

Пока передача файлов по AirDrop работает только с Pixel 10, но в будущем заработает и на других Android-устройствах, отметили в компании.

