НКРЕКП спростила умови для розвитку виробництва електричної та теплової енергії

Комісія зменшила кількість документів, що мають подаватися для отримання ліцензії з виробництва теплової енергії, а також спростила підтвердження готовності до експлуатації об’єктів електроенергетики.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 25 листопада прийняла постанову «Про врегулювання питань ліцензування господарської діяльності суб’єктів господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії у період дії воєнного стану», відповідно до якої:

не підлягає ліцензуванню діяльність з виробництва теплової енергії на когенераційних установках, якщо теплова енергія продається теплопостачальній організації за ціною, визначеною підпунктом 3 пункту 12.1 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» (за ціною, що не перевищує 50 відсотків одноставкового тарифу або 50 відсотків умовно-змінної частини двоставкового тарифу, який застосовується на теплову енергію для населення, встановленого для теплопостачальної організації). Суб’єкт господарювання має лише повідомити Міністерство розвитку громад та територій України, НКРЕКП та орган місцевого самоврядування про початок діяльності протягом трьох робочих днів;

зменшується кількість документів, що мають подаватися для отримання ліцензії з виробництва теплової енергії;

спрощується підтвердження готовності до експлуатації об’єктів електроенергетики (газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень потужністю від 1 МВт та більше): достатньо надання копії протоколу комплексних випробувань або іншого документа, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2023 року № 1320.

Таким чином, НКРЕКП продовжує спрощувати умови для подальшого розвитку генерації, що сприятиме залученню додаткових інвестицій у енергетичний сектор, посиленню стійкості енергосистеми та зміцненню енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.