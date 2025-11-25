НКРЭКУ упростила условия для развития производства электрической и тепловой энергии

Комиссия уменьшила количество документов, которые необходимо подавать для получения лицензии на производство тепловой энергии, а также упростила подтверждение готовности к эксплуатации объектов электроэнергетики.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 25 ноября приняла постановление «Об урегулировании вопросов лицензирования хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования по производству электрической и/или тепловой энергии в период действия военного положения», согласно которому:

не подлежит лицензированию деятельность по производству тепловой энергии на когенерационных установках, если тепловая энергия продается теплоснабжающей организации по цене, определенной подпунктом 3 пункта 12.1 раздела XVII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О рынке электрической энергии» (по цене, не превышающей 50 процентов одноставочного тарифа или 50 процентов условно-переменной части двухставочного тарифа, применяемого на тепловую энергию для населения, установленного для теплоснабжающей организации). Субъект хозяйствования должен лишь уведомить Министерство развития общин и территорий Украины, НКРЭКУ и орган местного самоуправления о начале деятельности в течение трех рабочих дней;

уменьшается количество документов, которые необходимо подавать для получения лицензии на производство тепловой энергии;

упрощается подтверждение готовности к эксплуатации объектов электроэнергетики (газопоршневых и газотурбинных установок, в том числе когенерационных, блочно-модульных котельных мощностью от 1 МВт и более): достаточно предоставления копии протокола комплексных испытаний или иного документа, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 07 декабря 2023 года № 1320.

Таким образом, НКРЭКУ продолжает упрощать условия для дальнейшего развития генерации, что будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в энергетический сектор, усилению устойчивости энергосистемы и укреплению энергетической безопасности Украины в условиях военного положения.

