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Денис Шмыгаль: МСЭК будут ликвидированы до конца года, вместо них будет европейская модель

21:52, 22 октября 2024
Премьер также сообщил, что глава Минздрава уже уволил руководство МСЭК и профильного департамента министерства.
Денис Шмыгаль: МСЭК будут ликвидированы до конца года, вместо них будет европейская модель
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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что по результатам заседания СНБО Кабинет министров Украины принял ряд решений.

В частности, до конца года вместо МСЭК разработают новую европейскую модель.

«Во исполнение указа Президента до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель. Кроме того, сегодня я поручил Министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и введение новой европейской модели», — подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал ряд приказов об увольнении.

По словам премьер-министра, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК.

Также проведут проверку и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, выданных МСЭК, особенно это касается должностных лиц.

«Все проверки будут проведены в срок не позднее трех месяцев. Все эти мероприятия должны быть реализованы оперативно, чтобы устранить позор, который проходит в МСЭК», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Минздрав Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Денис Шмыгаль МСЕК СНБО

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