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В Україні проведуть перевірки діагнозів у всіх посадовців, — Ірина Верещук

19:53, 22 жовтня 2024
Невідкладні та швидкі перевірки фальшивих діагнозів розпочнуть із топпосадовців.
В Україні проведуть перевірки діагнозів у всіх посадовців, — Ірина Верещук
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Після засідання РНБО Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбудеться повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які «організували» собі інвалідності.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук поввідомила, що будуть проведені перевірки діагнозів у всіх посадовців. Аудит почнеться із топпосадовців.

«Президент був чіткий і, я дуже сподіваюся, зрозумілий для всіх посадовців, які брали участь у засідання РНБО. Невідкладні і швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців», — наголосила Верещук в ефірі телемарафону.

Вона додала, що Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики повинні невідкладно подати зміни до законодавства, прийняти їх і ввести в дію.

«У нас є місяць на такі зміни», — наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, рішенням РНБО Уряду разом із Офісом Генерального прокурора доручено невідкладно подати законопроекту щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури України, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України, а також проведення повторних перевірок рішень МСЕК, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.

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МСЕК РНБО

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