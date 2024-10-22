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В Украине проведут проверки диагнозов у ​​всех чиновников, — Ирина Верещук

19:53, 22 октября 2024
Неотложные и быстрые проверки фальшивых диагнозов начнут с топ-чиновников.
В Украине проведут проверки диагнозов у ​​всех чиновников, — Ирина Верещук
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После заседания СНБО Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине состоится полный аудит пенсий и других начислений всем должностным лицам, которые организовали себе инвалидности.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук сообщила, что будут проведены проверки диагнозов у ​​всех должностных лиц. Аудит начнется с топ-чиновников.

«Президент был четок и, я очень надеюсь, понятен всем чиновникам, участвовавшим в заседании СНБО. Неотложные и быстрые проверки на предмет фальшивых диагнозов всех чиновников, начиная с топ-чиновников», — подчеркнула Верещук в эфире телемарафона.

Она добавила, что Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики должны безотлагательно представить изменения в законодательство, принять их и ввести в действие.

«У нас есть месяц на такие изменения», - подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, решением СНБО Правительству вместе с Офисом Генерального прокурора поручено безотлагательно подать законопроект об унормировании порядка начисления заработных плат и пенсий работникам органов прокуратуры Украины, а также закрепление соответствующих социальных гарантий для лиц, имеющих инвалидность, для работы в органах прокуратуры Украины, а также проведение повторных проверок решений МСЭК, из которых прокурорам установлена ​​инвалидность.

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МСЕК СНБО

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