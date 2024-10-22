Були дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я та міністра соціальної політики – Володимир Зеленський про ситуацію з МСЕК

Володимир Зеленський назвав непереконливими доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністерки соцполітики Оксани Жолнович щодо ситуації з МСЕК.

Президент Володимир Зеленський назвав непереконливими озвучені під час РНБО 22 жовтня доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністерки соцполітики Оксани Жолнович щодо ситуації з МСЕК.

«Перше – провів РНБО. За численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори.

Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована.

Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.

Урядовцям – у Мінцифри, у цифровій команді Міністерства оборони – є кому забезпечити відповідні зміни.

Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв’язкам.

Але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.

Часу, щоб виправити це, в уряду небагато.

Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК.

Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності.

Була доповідь на РНБО голови Служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок і розслідувань, які вже тривають.

Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я України та міністра соціальної політики України.

Окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади.

Сьогодні ж на РНБО обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови Генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення» - зазначив Президент.

Нагадаємо, рішенням РНБО Уряду разом із Офісом Генерального прокурора доручено невідкладно подати законопроекту щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури України, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України, а також проведення повторних перевірок рішень МСЕК, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.

Також Уряд протягом місяця повинен подати разом з МОЗ законопроект щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи МСЕК, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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