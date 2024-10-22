Рішення РНБО передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань посадовцям, — Володимир Зеленський

Президент повідомив, що буде проведено повний аудит пенсій посадовцям та інших нарахувань.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 22 жовтня підписав указ №732/2024, яким увів в дію рішення РНБО «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів».

Рішення РНБО передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім чиновникам, які організували собі інвалідності. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Перше – провів РНБО. За численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована», — розповів Глава держави.

Президент зазначив, що для реальних змін необхідно провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.

«Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв’язкам.

Але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. Часу, щоб виправити це, в уряду небагато», — вказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК.

Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності.

«Була доповідь на РНБО голови Служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок і розслідувань, які вже тривають. Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я України та міністра соціальної політики України. Окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади», - сказав Президент.

Володимир Зеленський також додав, що на РНБО обговорили ситуацію в органах прокуратури України. «За підсумками цієї розмови генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення», - повідомив Глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.