У Києві підрядник поклав гроші на депозит замість будівництва метро на Виноградар

Підрядна організація має повернути до бюджету столиці понад 139 млн гривень.

Фото: tsn.ua

У Києві підрядна організація має повернути понад 139 млн гривень. Це відсотки із грошей, які були виділені із міського кошторису на будівництво метро на Виноградар. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що комерційна структура всупереч законодавству розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар, на депозитних рахунках у банку. Таким чином вона заробила відсотки в сумі понад 139 млн гривень.

У жовтні 2021 року прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою про стягнення з підрядника безпідставно набутих грошових коштів на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради.

«Справа неодноразово розглядалась судами різних інстанцій. Зрештою Північний апеляційний господарський суд 21 жовтня 2024 року погодився з позицією прокурора, відмовив в задоволенні апеляційної скарги товариству та залишив рішення Господарського суду міста без змін», — зазначили у прокуратурі.

Таким чином позов прокурора повністю задоволено, підрядна організація має повернути до бюджету столиці понад 139 млн грн.

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