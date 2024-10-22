В Киеве подрядчик положил деньги на депозит вместо строительства метро на Виноградарь

Подрядная организация должна вернуть в бюджет столицы более 139 млн. гривен.

Фото: tsn.ua

В Киеве подрядная организация должна вернуть более 139 млн гривен. Это проценты из денег, выделенных из городской сметы на строительство метро на Виноградарь. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что коммерческая структура вопреки законодательству разместила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции Сырец до жилмассива Виноградарь, на депозитных счетах в банке. Таким образом, она заработала проценты в сумме более 139 млн гривен.

В октябре 2021 года прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета с требованием о взыскании с подрядчика безосновательно приобретенных денежных средств в пользу территориального общества столицы в лице Киевского городского совета.

«Дело неоднократно рассматривалось судами разных инстанций. В конце концов Северный апелляционный хозяйственный суд 21 октября 2024 согласился с позицией прокурора, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы обществу и оставил решение Хозяйственного суда города без изменений», — отметили в прокуратуре.

Таким образом, иск прокурора полностью удовлетворен, подрядная организация должна вернуть в бюджет столицы более 139 млн грн.

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