В 2022 году Украина вела тайные косвенные переговоры с россией, консультируясь с США, — Рустем Умеров

Результатами стали гуманитарный коридор, «зерновое соглашение», а также обмены военнопленными и политзаключенными.

Украина в начале полномасштабного вторжения в 2022 году через международных партнеров вела секретные косвенные переговоры с рф, в которых было несколько переговорных направлений. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post.

Министр отметил, что США «всегда были в курсе» этих контактов, потому что украинская сторона «всегда проводила консультации по всем вопросам».

Умеров заявил, что результатом этих тайных переговоров был гуманитарный коридор, который позволил уехать 400 тысяч украинцев с временно оккупированных территорий.

Также во время переговоров были достигнуты соглашения об обмене военнопленными, политическими заключенными и ранеными солдатами, а также «зерновое соглашение» по экспорту украинского зерна в Черном море.

Представители США подтвердили в комментарии WP, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда рф публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.

На вопрос, ведутся ли сейчас какие-то подобные переговоры по тайным каналам, Умеров ответил, что «гуманитарный путь до сих пор открыт».

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