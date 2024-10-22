У 2022 році Україна вела таємні непрямі переговори з росією, консультуючись зі США, — Рустем Умєров

Результатами стали гуманітарний коридор, «зернова угода», а також обміни військовополоненими й політв'язнями.

Україна на початку повномасштабного вторгнення 2022 року через міжнародних партнерів вела секретні непрямі перемовини з рф, у яких було кілька переговорних напрямків. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю The Washington Post.

Міністр зазначив, що США «завжди були в курсі» цих контактів, тому що українська сторона «завжди проводила консультації з усіх питань».

Умєров заявив, що результатом цих таємних переговорів був гуманітарний коридор, який дозволив виїхати 400 тисячам українців із тимчасово окупованих територій.

Також під час переговорів було досягнуто угод про обмін військовополоненими, політичними в’язнями та пораненими солдатами, а також «зернової угоди» щодо експорту українського зерна в Чорному морі.

Представники США підтвердили в коментарі WP, що секретні переговори відбулися 2022 року, коли росія публічно погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю.

На запитання, чи ведуться зараз якісь подібні переговори таємними каналами, Умєров відповів, що «гуманітарний шлях досі відкритий».

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