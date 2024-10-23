Мінекономіки затвердило перший перелік техніки для компенсації 15% вартості

88 позицій техніки вітчизняного виробництва отримали право на компенсацію 15%.

Міністерство економіки України підписало наказ, згідно з яким державні покупці отримуватимуть 15% компенсації на придбання техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що до переліку увійшла продукція дев'яти українських виробників.

Відзначено, що до списку потрапило 88 позицій, серед яких автобуси, вантажівки, ліфти, причепи, цистерни та сільгосптехніка. «Купуючи ці товари, люди можуть отримати 15% компенсації через банки-партнери програми. Ми запрошуємо інших виробників з локалізацією 40% і більше приєднуватися до ініціативи», — зазначила Свириденко.

Заступник Міністра економіки Андрій Телюпа додав, що підприємства, які подали заявки в перший тиждень після запуску програми, вже отримали можливість включитися до програми. Він також повідомив, що перелік техніки і обладнання буде регулярно оновлюватися, залежно від активності виробників.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск програми компенсацій 24 вересня 2024 року. Покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання.

Для участі у програмі виробникам необхідно подати електронну заявку до Мінекономіки, надати інформацію про локалізацію, калькуляцію собівартості та технологічні операції. Після перевірки їхні товари будуть включені до публічного переліку.

Покупці повинні оплачувати техніку через уповноважений банк та подавати заявку на компенсацію з копією платіжного документа. Компенсації на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати в поточному році, за умови подачі заявки до 5 грудня.

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