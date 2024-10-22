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Мінфін: Меморандум з МВФ включає потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, але лише за умови виділення ресурсів для захисту вразливих домогосподарств

18:14, 22 жовтня 2024
Усі оновлення Меморандуму з МВФ розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну – Міністерство фінансів України.
Мінфін: Меморандум з МВФ включає потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, але лише за умови виділення ресурсів для захисту вразливих домогосподарств
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», пункт 77 оновленого тексту Меморандуму з МВФ передбачає, що «потенційні заходи щодо реформування, якщо це дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової тарифної методології та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам за наявності доступних бюджетних ресурсів».

Також у цьому пункті вказано, що «коли війна закінчиться, програма реформ в енергетичному секторі вимагатиме, серед іншого, відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках газу. Крім того, забезпечення стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов’язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, одночасно розподіляючи адекватні та цільові ресурси для захисту вразливих домогосподарств. КМУ затвердить дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії з планом впровадження на період після введення воєнного стану. Дорожня карта базуватиметься на технічному аналізі фінансового стану сектору за погодженням з Європейською Комісією».

В той же час, у Міністерстві фінансів стверджують, що «оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії». Разом з тим, у Мінфіні підкреслили, що усі оновлення Меморандуму розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі.

«Українська сторона разом із експертами МВФ розглядають можливі варіанти підтримки енергетичної стабільності країни, враховуючи значну шкоду, яку завдала рф енергетичній системі України та, як наслідок, вплив цього на відновлення економіки України. Меморандум МВФ включає різні потенційні варіанти реформування енергосистеми.

Меморандум, який було оприлюднено після затвердження програми, від 24  березня 2023, а також пʼять його наступних оновлень після кожного перегляду включали блок про реформу енергетичного сектору.

Усі оновлення Меморандуму розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. При цьому, такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни» - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Автор: Наталя Мамченко

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МВФ

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Мінфін: Меморандум з МВФ включає потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, але лише за умови виділення ресурсів для захисту вразливих домогосподарств

Усі оновлення Меморандуму з МВФ розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну – Міністерство фінансів України.

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