Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Минфин: Меморандум с МВФ включает потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители, но только при выделении ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств

18:14, 22 октября 2024
Все обновления Меморандума с МВФ рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны – Министерство финансов Украины.
Минфин: Меморандум с МВФ включает потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители, но только при выделении ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», пункт 77 обновленного текста Меморандума с МВФ предусматривает, что «потенциальные меры по реформированию, если это позволят условия, включают в себя дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям при доступных бюджетных ресурсах».

Также в этом пункте указано, что «когда война закончится, программа реформ в энергетическом секторе потребует, среди прочего, возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа. Кроме того, обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов, одновременно распределяя адекватные и целевые ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств. КМУ утвердит дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом внедрения в период после введения военного положения. Дорожная карта будет базироваться на техническом анализе финансового состояния сектора по согласованию с Европейской Комиссией».

Вместе с тем, в Министерстве финансов утверждают, что «обновленный Меморандум МВФ по результату пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители». Вместе с тем, в Минфине подчеркнули, что все обновления Меморандума рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе.

«Украинская сторона вместе с экспертами МВФ рассматривают возможные варианты поддержки энергетической стабильности страны, учитывая значительный ущерб, нанесенный РФ энергетической системе Украины и, как следствие, влияние этого на восстановление экономики Украины. Меморандум МВФ включает в себя различные потенциальные варианты реформирования энергосистемы.

Меморандум, обнародованный после утверждения программы, от 24 марта 2023 г., а также пять его последующих обновлений после каждого пересмотра включали блок о реформе энергетического сектора.

Все обновления Меморандума рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны. При этом такая мера возможна только при выделении достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.

Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные мероприятия, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новых и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны», - говорится в сообщении Минфина.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВФ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Были очень неубедительные доклады министра здравоохранения и министра социальной политики – Владимир Зеленский о ситуации с МСЭК

Владимир Зеленский назвал неубедительными доклады министра здравоохранения Виктора Ляшко и министерки соцполитики Оксаны Жолнович по ситуации с МСЭК.

Минфин: Меморандум с МВФ включает потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители, но только при выделении ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств

Все обновления Меморандума с МВФ рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны – Министерство финансов Украины.

Государственная судебная администрация окончательно проиграла судебный процесс против Совета судей Украины

Верховный Суд указал, что Совет судей не превышал своих полномочий и имел право на обращение с заявлением о действиях или бездействии ГСА.

МСЭК будут ликвидированы с 31 декабря, а по пенсионным выплатам по инвалидности должностным лицам проведут аудит – решение СНБО

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК, а также пересмотре системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

Конкурс в апелляционные хозяйственные суды – результаты тестирования за 22 октября

7 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 10 не явились.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси