Минфин: Меморандум с МВФ включает потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители, но только при выделении ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств

Все обновления Меморандума с МВФ рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны – Министерство финансов Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», пункт 77 обновленного текста Меморандума с МВФ предусматривает, что «потенциальные меры по реформированию, если это позволят условия, включают в себя дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям при доступных бюджетных ресурсах».

Также в этом пункте указано, что «когда война закончится, программа реформ в энергетическом секторе потребует, среди прочего, возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа. Кроме того, обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов, одновременно распределяя адекватные и целевые ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств. КМУ утвердит дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом внедрения в период после введения военного положения. Дорожная карта будет базироваться на техническом анализе финансового состояния сектора по согласованию с Европейской Комиссией».

Вместе с тем, в Министерстве финансов утверждают, что «обновленный Меморандум МВФ по результату пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители». Вместе с тем, в Минфине подчеркнули, что все обновления Меморандума рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе.

«Украинская сторона вместе с экспертами МВФ рассматривают возможные варианты поддержки энергетической стабильности страны, учитывая значительный ущерб, нанесенный РФ энергетической системе Украины и, как следствие, влияние этого на восстановление экономики Украины. Меморандум МВФ включает в себя различные потенциальные варианты реформирования энергосистемы.

Меморандум, обнародованный после утверждения программы, от 24 марта 2023 г., а также пять его последующих обновлений после каждого пересмотра включали блок о реформе энергетического сектора.

Все обновления Меморандума рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны. При этом такая мера возможна только при выделении достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.

Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные мероприятия, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новых и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны», - говорится в сообщении Минфина.

Автор: Наталья Мамченко

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