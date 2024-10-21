Обеспечение устойчивости системы потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию – обновленный меморандум с МВФ

Обновленный меморандум с МВФ допускает повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 18 октября завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины, благодаря которому Украина может рассчитывать на 1,1 миллиарда долларов.

Как отмечается в разделе обновленного Меморандума, посвященном реформе энергетического сектора, потенциальные меры по реформированию, если это позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (в зависимости от новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям при наличии доступных бюджетных ресурсов.

Когда война закончится, программа реформ в энергетическом секторе потребует, среди прочего, возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.

Кроме того, обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов, одновременно распределяя адекватные и целевые ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств.

Кабмин утвердит дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом внедрения на период после военного положения. Дорожная карта будет основываться на техническом анализе финансового состояния сектора по согласованию с Европейской Комиссией.

Также в документе отмечается, что компании централизованного теплоснабжения накопили значительную задолженность перед Нафтогазом из-за разницы в тарифах и влиянии войны.

Планируется проанализировать задолженность и финансовое состояние с помощью проверки авторитетной аудиторской фирмой, которая исследует задолженность до и после февраля 2022 года. Исследование планируется к концу октября 2024 года. «Это поможет прояснить сумму задолженности и финансовую ситуацию, включая причины накопления задолженности в преддверии отопительного сезона 2024/25» – отмечено в документе.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», обновленный Меморандум также предусматривает пенсионную реформу и создание нового Высшего суда по рассмотрению публично-правовых споров.

Автор: Наталья Мамченко

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