Украина должна принять закон о создании Высшего суда по публично-правовым спорам до конца декабря 2024 года – меморандум с МВФ

Отбирать новых судей Высшего суда по публично-правовым спорам будут на конкурсе с решающим голосом международных экспертов.

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 18 октября завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility – EFF). Как отметили в Минфине, это означает, что Украина в ближайшее время может рассчитывать на 1,1 миллиарда долларов от МВФ.

В сопроводительные документы МВФ внес обновленные структурные маяки.

В частности, Украина должна продолжать усилия по продвижению важных реформ, связанных с преследованием коррупции, включая внешний аудит Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), принять закон о создании Высшего суда по публично-правовым спорам (HPDC), а также внести изменения в законодательство о Счетной палате.

Высший суд по публично-правовым спорам (HPDC) для рассмотрения административных дел против национальных государственных органов будет создаваться путем конкурса, в ходе которого будут проводиться проверки, которые используются для отбора судей Высшего антикоррупционного суда с привлечением независимых экспертов в оценке добродетели. «Использование такой модели будет критически важным, поскольку независимость, честность и авторитет этих новых судей позволят им противостоять любому неправомерному влиянию или вмешательству в серьезные дела против государственных органов» - указывает МВФ.

Следовательно, Украина должна принять закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель – до конца декабря 2024 года.

«Мы привержены продвижению верховенства права и судебных реформ. После роспуска Окружного административного суда Киева в декабре 2022 года мы примем закон о создании Высшего суда по публично-правовым спорам (с первой и апелляционной палатами), который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, которые прошли соответствующую проверку на профессиональную компетентность и добродетель с решающим голосом независимых экспертов с международным опытом по модели Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ).

В частности, к компетенции нового суда попадут дела, относящиеся к компетенции ликвидированного Окружного административного суда Киева об обжаловании актов государственных органов, имеющих общегосударственные полномочия, а также административные дела о порядке работы конкурсных комиссий и специальных комиссий по аудиту, включающих участие независимых экспертов (комиссий с международными экспертами, которые используются для отборочных конкурсов руководства и внешнего аудита НАПК, НАБУ и САП). Важно, что модель ГРМЕ будет использоваться для оценки честности кандидатов в Высший суд по публично-правовым спорам», - говорится в сопроводительных документах.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая указала, что по результатам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике Украина обязалась принять закон о создание Высшего специализированного суда (с первой и апелляционной инстанциями), который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (НБУ, НАБУ, НАПК), а также дела, относящиеся к исключительной компетенции ОАСК об обжаловании актов национальных государственных органов, полномочия которых распространяются на территорию Украины и дела об обжаловании процедур отборочных комиссий и внешних ревизионных комиссий, в состав которых входят независимые эксперты (например, для НАПК, НАБУ и САП).

«Проект указанного закона должен быть внесен в конце декабря 2024 года, и мы надеемся, что этот срок будет соблюден» - отметила она.

Создание такого суда взамен ликвидированного Окружного административного суда города Киева предусмотрено и Планом для 2024-2027 Ukraine Facility с определенным сроком исполнения – до конца 3 квартала 2025 года.

По ее словам, создание этого суда должно происходить в несколько этапов. На первом этапе нужно внести соответствующие изменения в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и процессуальные кодексы относительно установления юрисдикции этого суда. Второй этап – внесение Президентом Украины проекта закона Украины о создании соответствующего суда. После вступления в силу этого закона немедленно следует начинать конкурс с целью отбора судей, которые пройдут надлежащую проверку добродетели и профессионализма с привлечением гражданского общества и независимых экспертов.

Автор: Наталя Мамченко

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