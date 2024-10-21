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В Киеве осудили мужчину, который совершал домашнее насилие в отношении жены и 5 детей

14:06, 21 октября 2024
Обидчику назначено максимальное наказание - 2 года лишения свободы.
В Киеве осудили мужчину, который совершал домашнее насилие в отношении жены и 5 детей
Иллюстративное фото
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В Киеве мужчина, который совершал домашнее насилие в отношении жены и 5 детей, приговорен к двум годам тюрьмы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«При принципиальной позиции ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры г. Киева 42-летний киевлян осужден за совершение домашнего насилия в отношении жены и пятерых малолетних детей, что привело к психологическим страданиям, эмоциональной зависимости и ухудшению качества жизни пострадавших (ст. 126-1 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Указывается, что мужчина, как обидчик находясь на профилактическом учете в секторе противодействия домашнему насилию Днепровского УП ГУНП в г. Киеве с октября 2022 года, продолжил совершать психологическое насилие в отношении жены и детей, которых словесно оскорблял, унижал, кричал и шантаж.

По результатам судебного разбирательства обвиняемому назначено максимальное наказание, предусмотренное санкцией ст. 126-1 УК Украины – 2 года лишения свободы, мужчину взяли под стражу в зале суда.

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