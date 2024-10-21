У Києві засудили чоловіка, який вчиняв домашнє насильство щодо дружини та 5 дітей

Кривднику призначено максимальне покарання — 2 роки позбавлення волі.

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У Києві чоловіка, який вчиняв домашнє насильство щодо дружини та 5 дітей, засуджено до двох років в’язниці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За принципової позиції ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Києва 42 - річного киянина засуджено за вчинення домашнього насильства відносно дружини та п’ятьох малолітніх дітей, що призвело до психологічних страждань, емоційної залежності та погіршення якості життя потерпілих (ст. 126-1 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що чоловік, як кривдник перебуваючи на профілактичному обліку в секторі протидії домашньому насильству Дніпровського УП ГУНП у м. Києві з жовтня 2022 року, продовжив вчиняти психологічне насильство по відношенню до дружини та дітей, яких словесно ображав, принижував, кричав та шантажував.

За результатами судового розгляду обвинуваченому призначено максимальне покарання, передбачене санкцією ст. 126-1 КК України - 2 роки позбавлення волі, чоловіка взяли під варту в залі суду.

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