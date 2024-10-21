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Україна має прийняти закон про створення Вищого суду з публічно-правових спорів до кінця грудня 2024 року – меморандум з МВФ

10:51, 21 жовтня 2024
Відбирати нових суддів Вищого суду з публічно-правових спорів будуть під час конкурсу з вирішальним голосом міжнародних експертів.
Україна має прийняти закон про створення Вищого суду з публічно-правових спорів до кінця грудня 2024 року – меморандум з МВФ
Джерело фото: Getty Images
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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 18 жовтня завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF). Як зазначили у Мінфіні, це означає, що Україна найближчим часом може розраховувати на 1,1 мільярд доларів від МВФ.

До супровідних документів МВФ вніс оновлені структурні маяки.

Зокрема, Україна повинна продовжувати зусилля для просування важливих реформ, пов’язаних з переслідуванням корупції, включаючи зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), прийняти закон про створення Вищого суду з публічно-правових спорів (HPDC), а також внести зміни до законодавства про Рахункову палату.

Вищий суд із публічно-правових спорів (HPDC) для розгляду адміністративних справ проти національних державних органів буде створюватися шляхом конкурсу, під час якого будуть проводитися перевірки, які використовуються для відбору суддів Вищого антикорупційного суду із залученням незалежних експертів в оцінці доброчесності. «Використання такої моделі буде критично важливим, оскільки незалежність, чесність і авторитет цих нових суддів дозволять їм протистояти будь-якому неправомірному впливу чи втручанню у серйозні справи проти національних державних органів» - вказує МВФ.назк

Отже, Україна повинна прийняти закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність – до кінця грудня 2024 року.

«Ми віддані просуванню верховенства права та судових реформ. Після розпуску Окружного адміністративного суду Києва у грудні 2022 року ми ухвалимо закон про створення Вищого суду з публічно-правових спорів (з першою та апеляційною палатами), який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли відповідну перевірку на професійну компетентність і доброчесність, з вирішальним голосом незалежних експертів з міжнародним досвідом за моделлю Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ).

Зокрема, до компетенції нового суду потраплять справи, що належать до компетенції ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва щодо оскарження актів державних органів, що мають загальнодержавні повноваження, а також адміністративні справи щодо порядку роботи конкурсних комісій та спеціальних комісій з аудиту, які включають участь незалежних експертів (таких комісій з міжнародними експертами, які використовуються для відбіркових конкурсів керівництва та зовнішнього аудиту НАЗК, НАБУ та САП). Важливо, що модель ГРМЕ використовуватиметься для оцінки чесності кандидатів до Вищого суду з публічно-правових спорів» - йдеться у супровідних документах.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра вказала, що за результатом четвертого перегляду програми розширеного фінансування для України в рамкам Меморандуму про економічну і фінансову політику Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити закон про створення Вищого спеціалізованого суду (з першою та апеляційною інстанціями), який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (НБУ, НАБУ, НАЗК), а також справи, що належали до виключної компетенції ОАСК щодо оскарження актів національних державних органів, повноваження яких поширюються на територію України, та справи щодо оскарження процедур відбіркових комісій та зовнішніх ревізійних комісій, до складу яких входять незалежні експерти (наприклад, для НАЗК, НАБУ та САП).

«Проєкт зазначеного закону має бути внесено у кінці грудня 2024 року і ми сподіваємося, що цей термін буде дотримано» - зазначила вона.

Створення такого суду на заміну ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва передбачено й Планом для 2024-2027 Ukraine Facility з визначеним строком виконання – до кінця 3 кварталу 2025 року.

За її словами, створення цього суду має відбуватися в кілька етапів. На першому етапі потрібно внести відповідні зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та до процесуальних кодексів щодо встановлення юрисдикції цього суду. Другий етап –  внесення Президентом України проєкту закону України про створення відповідного суду. Після набуття чинності цим законом негайно потрібно розпочинати конкурс з метою добору суддів, які пройдуть належну перевірку доброчесності та професіоналізму із залученням громадянського суспільства та незалежних експертів.

Автор: Наталя Мамченко

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суд НАБУ НБУ НАЗК МВФ

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