МВФ уже найближчим часом виділить Україні понад 1 мільярд доларів

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 18 жовтня завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF). І таким чином Україна уже найближчим часом може розраховувати на понад 1 мільярд доларів від МВФ.
Як повідомили у Мінфіні, вперше за всю історію співпраці Україна успішно пройшла пʼять переглядів фінансової програми МВФ.
Крім того, що Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, ще два – були виконані достроково. Загалом виконано пʼять зобовʼязань, а саме:
Загалом Україна вже виконала 28 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 19 у фіскальному напрямі.
У Мінфіні пояснюють, що успішний перегляд відкриває Україні шлях до отримання траншу обсягом близько 1,1 млрд доларів США вже найближчим часом. Також в рамках пʼятого перегляду була здійснена оптимізація графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році.
До Державного бюджету України вже надійшло пʼять траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів США, із яких близько 3,1 млрд доларів США у 2024 році. Загалом у 2024 році програма передбачає 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні.
Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закон 3977-IX про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.
Нагадаємо, Верховна Рада 17 вересня прийняла в цілому як закон законопроект 6490-д, яким пропонується провести конкурси на керівництво митниці з вирішальним голосом міжнародних експертів та провести процедуру переатестації всіх працівників митниці.
Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.
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