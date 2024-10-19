Практика судів
  1. В Україні

МВФ уже найближчим часом виділить Україні понад 1 мільярд доларів

09:04, 19 жовтня 2024
Вперше за всю історію співпраці Україна успішно пройшла пʼять переглядів фінансової програми МВФ.
МВФ уже найближчим часом виділить Україні понад 1 мільярд доларів
Джерело фото: Рixabay
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 18 жовтня завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF). І таким чином Україна уже найближчим часом може розраховувати на понад 1 мільярд доларів від МВФ.

Як повідомили у Мінфіні, вперше за всю історію співпраці Україна успішно пройшла пʼять переглядів фінансової програми МВФ.

Крім того, що Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, ще два – були виконані достроково. Загалом виконано пʼять зобовʼязань, а саме:

  • Розробка методології оцінки ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету.
  • Прийнято новий закон про Бюро економічної безпеки.
  • Визначено основні публічні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготовлено аналіз потенційних фіскальних та квазі-фіскальних витрат.
  • Ухвалено зміни до Митного кодексу відповідно до найкращих міжнародних практик. (достроково)
  • На основі результатів дорожньої карти з розробки процедур управління публічними інвестиціями прийнято урядову постанову з планом дій та графіком виконання, яка забезпечить чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками. (достроково)

Загалом Україна вже виконала 28 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 19 у фіскальному напрямі.

У Мінфіні пояснюють, що успішний перегляд відкриває Україні шлях до отримання траншу обсягом близько 1,1 млрд доларів США вже найближчим часом. Також в рамках пʼятого перегляду була здійснена оптимізація графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році.

До Державного бюджету України вже надійшло пʼять траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів США, із яких близько 3,1 млрд доларів США у 2024 році. Загалом у 2024 році програма передбачає 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закон 3977-IX про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 вересня прийняла в цілому як закон законопроект 6490-д, яким пропонується провести конкурси на керівництво митниці з вирішальним голосом міжнародних експертів та провести процедуру переатестації всіх працівників митниці.

Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна Мінфін МВФ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидату в судді з числа прокурорів пригадали справи брата та помилки в роботі

Суворовський районний суд Одеси поки що залишиться без судді.

Стратегія розвитку системи правосуддя до 2029 року передбачає реформу адвокатури

Кваліфікаційні та дисциплінарні процедури для адвокатів потребують значного вдосконалення у законодавстві та на практиці – заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

Громадська рада доброчесності погрожує знизити темпи оцінювання суддів – все через відсутність повного та віддаленого доступу до суддівських досьє

У Верховній Раді запропонували ВККС та ГРД самостійно вирішити проблему з досьє, але у ВККС не готові взяти відповідальність на себе.

Розпочалося тестування кандидатів в апеляційні адміністративні суди – результати 18 жовтня

У перший день 5 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 5 не з’явилися.

Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації завершено – результати за 18 жовтня

703 кандидати успішно склали іспит, 62 – не набрали прохідний бал, а 55 не з’явилися.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді