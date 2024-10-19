МВФ уже найближчим часом виділить Україні понад 1 мільярд доларів

Вперше за всю історію співпраці Україна успішно пройшла пʼять переглядів фінансової програми МВФ.

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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 18 жовтня завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF). І таким чином Україна уже найближчим часом може розраховувати на понад 1 мільярд доларів від МВФ.

Як повідомили у Мінфіні, вперше за всю історію співпраці Україна успішно пройшла пʼять переглядів фінансової програми МВФ.

Крім того, що Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, ще два – були виконані достроково. Загалом виконано пʼять зобовʼязань, а саме:

Розробка методології оцінки ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету.

Прийнято новий закон про Бюро економічної безпеки.

Визначено основні публічні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготовлено аналіз потенційних фіскальних та квазі-фіскальних витрат.

Ухвалено зміни до Митного кодексу відповідно до найкращих міжнародних практик. (достроково)

На основі результатів дорожньої карти з розробки процедур управління публічними інвестиціями прийнято урядову постанову з планом дій та графіком виконання, яка забезпечить чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками. (достроково)

Загалом Україна вже виконала 28 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 19 у фіскальному напрямі.

У Мінфіні пояснюють, що успішний перегляд відкриває Україні шлях до отримання траншу обсягом близько 1,1 млрд доларів США вже найближчим часом. Також в рамках пʼятого перегляду була здійснена оптимізація графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році.

До Державного бюджету України вже надійшло пʼять траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів США, із яких близько 3,1 млрд доларів США у 2024 році. Загалом у 2024 році програма передбачає 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закон 3977-IX про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 вересня прийняла в цілому як закон законопроект 6490-д, яким пропонується провести конкурси на керівництво митниці з вирішальним голосом міжнародних експертів та провести процедуру переатестації всіх працівників митниці.

Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

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