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МВФ уже в ближайшее время выделит Украине более 1 миллиарда долларов

09:04, 19 октября 2024
Впервые за всю историю сотрудничества Украина успешно прошла пять пересмотров финансовой программы МВФ.
МВФ уже в ближайшее время выделит Украине более 1 миллиарда долларов
Источник фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 18 октября завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility – EFF). И таким образом Украина уже в ближайшее время может рассчитывать на более чем 1 миллиард долларов от МВФ.

Как сообщили в Минфине, впервые за всю историю сотрудничества Украина успешно прошла пять пересмотров финансовой программы МВФ.

Кроме того, Украина выполнила все структурные маяки, которые были предусмотрены до пятого пересмотра, еще два – были выполнены досрочно. Всего выполнено пять обязательств, а именно:

  • Разработка методологии оценки эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета.
  • Принят новый закон о Бюро экономической безопасности.
  • Определены основные публичные компании, серьезно пострадавшие от войны, и подготовлен анализ потенциальных фискальных и квазифискальных расходов.
  • Приняты изменения в Таможенный кодекс в соответствии с лучшими международными практиками. (досрочно)
  • На основе результатов дорожной карты по разработке процедур управления публичными инвестициями принято правительственное постановление с планом действий и графиком выполнения, которое обеспечит четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами. (досрочно)

В целом, Украина уже выполнила 28 структурных маяков в рамках программы EFF, из которых 19 в фискальном направлении.

В Минфине объясняют, что успешный пересмотр открывает Украине путь к получению транша в размере около 1,1 млрд долларов США уже в ближайшее время. Также в рамках пятого пересмотра была осуществлена ​​оптимизация графика траншей на 2025 год, что позволит привлечь в государственный бюджет больше средств в рамках EFF в следующем году.

В Государственный бюджет Украины уже поступило пять траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 7,6 млрд долларов США, из которых около 3,1 млрд долларов США в 2024 году. В 2024 году программа предусматривает 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи Украине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 17 октября подписал закон 3977-IX о проверке таможенников на добродетель и мониторинг образа их жизни, а также о решающем голосе международных экспертов в конкурсе нового руководителя Таможенной службы.

Напомним, Верховная Рада 17 сентября приняла в целом в качестве закона законопроект 6490-д, которым предлагается провести конкурсы на руководство таможни с решающим голосом международных экспертов и провести процедуру переаттестации всех работников таможни.

Изменение в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовало МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.

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деньги Украина Минфин МВФ

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