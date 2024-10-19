Правительство одобрило стратегию внедрения на предприятиях отчетности по устойчивому развитию

Это условие в контексте обретения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Источник фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров принял распоряжение «Об одобрении Стратегии введения предприятиями отчетности по устойчивому развитию». Одобренная Стратегия определяет цель, цели и основные задачи по обеспечению формирования и раскрытия предприятиями Украины информации на основе единых методологических принципов, принятых в странах-членах Европейского Союза.

Как объясняют в Минфине, это важное условие в контексте обретения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Стратегией предусмотрено введение в Украине составления, представления и обнародования предприятиями отчетности по устойчивому развитию на основании Европейских стандартов отчетности (ESRS).

Также речь идет о внедрении в Украине процедур проведения аудита отчетности предприятий по устойчивому развитию и эффективному механизму контроля качества аудиторских услуг.

Реализация Стратегии будет способствовать:

обеспечению соответствия законодательства Украины в сфере отчетности по устойчивому развитию требованиям законодательства Европейского Союза в этой сфере;

введение составления, представления и обнародования предприятиями отчетности в соответствии с Европейскими стандартами отчетности по устойчивому развитию (ESRS);

получению пользователями отчетности по устойчивому развитию достоверной и объективной информации, необходимой для оценки экологических и социальных аспектов деятельности предприятий и их влияния на окружающую среду;

созданию равных с предприятиями Европейского Союза условий деятельности украинских предприятий на международных рынках капитала;

увеличению объема привлечения инвестиций в предприятия, которые представляют и обнародуют отчетность по устойчивому развитию.

В Минфине объясняют, что одобрение Стратегии является ключевым этапом в переходе к более ответственному и прозрачному ведению бизнеса в Украине.

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