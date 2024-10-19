Правительство одобрило стратегию внедрения на предприятиях отчетности по устойчивому развитию

Кабинет Министров принял распоряжение «Об одобрении Стратегии введения предприятиями отчетности по устойчивому развитию». Одобренная Стратегия определяет цель, цели и основные задачи по обеспечению формирования и раскрытия предприятиями Украины информации на основе единых методологических принципов, принятых в странах-членах Европейского Союза.
Как объясняют в Минфине, это важное условие в контексте обретения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
Стратегией предусмотрено введение в Украине составления, представления и обнародования предприятиями отчетности по устойчивому развитию на основании Европейских стандартов отчетности (ESRS).
Также речь идет о внедрении в Украине процедур проведения аудита отчетности предприятий по устойчивому развитию и эффективному механизму контроля качества аудиторских услуг.
Реализация Стратегии будет способствовать:
В Минфине объясняют, что одобрение Стратегии является ключевым этапом в переходе к более ответственному и прозрачному ведению бизнеса в Украине.
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