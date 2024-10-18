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США поддерживают План победы Украины, — Белый дом

21:51, 18 октября 2024
В то же время, Штаты продолжают детальное рассмотрение Плана победы.
США поддерживают План победы Украины, — Белый дом
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Соединенные Штаты Америки поддерживают План победы Украины, инициированный Президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирбипередает Суспільне.

«Очевидно, что мы все еще рассматриваем его детали. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но скажу, что, как мы четко дали понять, мы поддерживаем план Президента Зеленского по справедливому миру», - отметил Кирби.

Спикер отметил, что важна поддержка плана победы украинским народом.

«Мы не будем вести никаких дискуссий об Украине без украинских представителей, и мы, безусловно, не будем вести никаких дискуссий с иностранными лидерами, которые, по нашему мнению, не отвечают мирным планам Президента Зеленского», - подчеркнул Кирби.

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США Украина

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