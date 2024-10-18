Кабмин утвердил перечень энергооборудования, которое можно импортировать без ввозной пошлины и НДС

Освобождение ряда товаров от налоговой и таможенной погрузки будет способствовать ускорению восстановления энергетической инфраструктуры.

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Кабинет министров принял постановление, утвердившее перечень энергетического оборудования, которое можно импортировать без НДС и ввозной пошлины. Об этом сообщает Минэнерго.

Речь идет, в частности, об оборудовании и товарах для восстановления энергетической инфраструктуры, ввозимого в рамках соглашений, финансирование по которым осуществляет Фонд поддержки энергетики Украины.

В список вошли нефть и нефтепродукты, гидравлические турбины, разнообразные насосы, двигатели и генераторы, электрогенераторные установки, трансформаторы, аккумуляторы, электрическое оборудование, электрическая аппаратура, транспортные средства, в частности, грузовые автомобили и самоходная техника, инструменты и другие товары, необходимые для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Глава Минэнерго Герман Галущенко отметил, что освобождение указанных товаров от налоговой и таможенной нагрузки будет способствовать ускорению восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов.

Это поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, поддержать надежное энергоснабжение граждан Украины, бизнеса и объектов критической инфраструктуры.

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