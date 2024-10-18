Кабмін затвердив перелік енергообладнання, яке можна імпортувати без ввізного мита й ПДВ

Звільнення низки товарів від податкового та митного навантаження сприятиме пришвидшенню відновлення енергетичної інфраструктури.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою затвердив перелік енергетичного обладнання, котре можна імпортувати без ПДВ та ввізного мита. Про це повідомляє Міненерго.

Йдеться, зокрема, про обладнання й товари для відновлення енергетичної інфраструктури, яке ввозять в рамках угод, фінансування за якими здійснює Фонд підтримки енергетики України.

До переліку увійшли нафта та нафтопродукти, гідравлічні турбіни, різноманітні насоси, двигуни та генератори, електрогенераторні установки, трансформатори, акумулятори, електричне обладнання, електрична апаратура, транспортні засоби, зокрема, вантажні автомобілі та самохідна техніка, інструменти та інші товари, необхідні для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Очільник Міненерго Герман Галущенко зазначив, що звільнення вказаних товарів від податкового та митного навантаження сприятиме пришвидшенню відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.

Це допоможе забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, підтримати надійне енергопостачання громадян України, бізнесу та об’єктів критичної інфраструктури.

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