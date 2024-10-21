В Україні перед прийняттям законів збираються проводити публічні консультації – підписано закон

Втім, закон щодо публічних консультацій перед прийняттям законів набуде сили після воєнного стану.

Президент 17 жовтня підписав прийнятий у червні Верховною Радою закон №3841-IX «Про публічні консультації».

Як вказано, цей закон приймається з метою упорядкування залучення заінтересованих сторін до участі у прийнятті рішень шляхом проведення публічних консультацій на всіх етапах постановки проблеми, розроблення, формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення. Новий закон набирає чинності через 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Зокрема, цим законом вносяться зміни до статті 21 Закону про запобігання корупції, яка наразі передбачає, що «законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади АРК або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття».

З цієї норми прибирають вимогу стосовно розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних органів цих проектів невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду, натомість передбачається, що проекти «розробляються та приймаються з обов’язковим проведенням публічних консультацій у порядку, визначеному Законом «Про публічні консультації».

Також виключається ч. 4 статті 21, яка передбачає, що державні органи, органи влади АРК, органи місцевого самоврядування узагальнюють результати громадського обговорення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.

Крім того, зі статті 9 закону про Національну поліцію прибирають норму про те, що проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав та свобод людини, обов’язково проходять громадське обговорення в порядку, визначеному МВС.

Разом з тим, законом передбачено, що публічні консультації у формі електронних консультацій щодо законопроекту, підготовленого народним депутатом України, проводяться шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті народного депутата чи його веб-сторінці у соціальній мережі з одночасним розміщенням на онлайн-платформі для публічних консультацій гіперпосилання на відповідну сторінку. За результатами проведення публічних консультацій народний депутат України складає звіт, в якому зазначаються пропозиції.

Публічні консультації щодо законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України, можуть проводитися комітетом.

Рішення про проведення публічних консультацій та форму їх проведення приймається комітетом під час ухвалення висновку за наслідками підготовки законопроекту до розгляду в першому читанні.

Публічні консультації щодо законопроекту проводяться комітетом після прийняття законопроекту в першому читанні за основу.

Строк проведення комітетом публічних консультацій щодо законопроекту обчислюється з дня прийняття законопроекту за основу та становить 12 календарних днів. У разі прийняття Верховною Радою рішення про скорочення строків подання пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання, строк проведення комітетом публічних консультацій щодо такого законопроекту становить 5 календарних днів.

Пропозиції заінтересованих сторін, отримані за результатами проведення публічних консультацій щодо законопроекту, доводяться до відома народних депутатів України - членів відповідного комітету. За результатами проведення публічних консультацій комітет складає звіт, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради чи відповідного комітету не пізніше 30 робочих днів після дня завершення публічних консультацій.

Крім того, міністерства та інші держоргани будуть проводити публічне обговорення, якщо обговорюваний проект акта:

1) стосується конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;

2) стосується інтересів територіальних громад, здійснення повноважень органів місцевого самоврядування;

3) запроваджує нове регулювання у певній сфері суспільних відносин, у зв’язку з чим у заінтересованих сторін виникають нові права або обов’язки, надаються пільги або встановлюються обмеження для цих сторін тощо.

Як зазначено у законі, розгляд та прийняття проектів актів (за деякими винятками), щодо яких не проведено публічних консультацій, відкладаються до завершення проведення таких консультацій. Прийняття акта без проведення публічних консультацій, порушення встановленого цим Законом порядку проведення публічних консультацій можуть бути підставою для скасування акта або визнання його нечинним судом.

Автор: Наталя Мамченко

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