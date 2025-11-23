  1. В Україні

7000 доларів за перетин кордону — на Сумщині жінка організувала схему для ухилянтів

22:29, 23 листопада 2025
Жінка незаконно переправляла чоловіків за кордон.
7000 доларів за перетин кордону — на Сумщині жінка організувала схему для ухилянтів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині повідомили про підозру 54-річній жінці, яка організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

«Будучи уродженкою Закарпатської області та маючи широке коло знайомств серед місцевого населення, підозрювана вирішила незаконно заробляти на незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон», - йдеться у заяві.

Зазначається, що бажаючих уникнути мобілізації вона підшукувала серед знайомих з Сумщини та пропонувала їм послугу з переміщення до Словацької Республіки поза пунктами пропуску. Вартість переправлення жінка оцінювала в 7000 доларів США.

Жінку затримали під час одержання 14 000 доларів від двох потенційних клієнтів.

Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Суми

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

ВС уточнив тлумачення статті 368 КК України: для кваліфікації хабаря достатньо факту вимагання

Суд поставив крапку у тривалій дискусії щодо того, чи потрібно доводити «неправомірність» дій посадовця при отриманні хабаря.

У Раді з’явився проєкт постанови, що запускає міжнародне переслідування корупціонерів і їхніх статків

Іноземні уряди планують залучити до пошуку та екстрадиції підозрюваних у корупції.

Законопроєкт 14005 не створює жодних нових підстав для стягнення житла — Мін’юст

Законопроєкт 14005 цифровізує виконавче провадження: після сплати боргу громадяни автоматично виключаються з реєстру боржників, а підстави для стягнення житла залишаються без змін.

В Умані майор у ТЦК хотів продавати аспіранту духовної академії його законну відстрочку за $3000: суд виніс вирок

Аспіранту духовної академії хотіли продати його ж право.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]