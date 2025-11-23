7000 доларів за перетин кордону — на Сумщині жінка організувала схему для ухилянтів

Жінка незаконно переправляла чоловіків за кордон.

На Сумщині повідомили про підозру 54-річній жінці, яка організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

«Будучи уродженкою Закарпатської області та маючи широке коло знайомств серед місцевого населення, підозрювана вирішила незаконно заробляти на незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон», - йдеться у заяві.

Зазначається, що бажаючих уникнути мобілізації вона підшукувала серед знайомих з Сумщини та пропонувала їм послугу з переміщення до Словацької Республіки поза пунктами пропуску. Вартість переправлення жінка оцінювала в 7000 доларів США.

Жінку затримали під час одержання 14 000 доларів від двох потенційних клієнтів.

Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.

