7000 долларов за пересечение границы — на Сумщине женщина организовала схему для уклонистов

Женщина незаконно переправляла мужчин за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Сумщине сообщили о подозрении 54-летней женщине, которая организовала незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

«Будучи уроженкой Закарпатской области и имея широкие знакомства среди местного населения, подозреваемая решила незаконно зарабатывать на незаконной переправке военнообязанных через государственную границу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что желающих избежать мобилизации она подыскивала среди знакомых из Сумщины и предлагала им услугу по перемещению в Словацкую Республику вне пунктов пропуска. Стоимость переправки женщина оценивала в 7000 долларов США.

Женщину задержали во время получения 14 000 долларов от двух потенциальных клиентов.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.