Перша сесія переговорів у Женеві дала добрий прогрес – Андрій Єрмак

Єрмак подякував США і Трампу за підтримку миру.

Фото: Тelegram / Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про завершення першої сесії переговорів української робочої групи з американською делегацією в Женеві.

«Хочу підтвердити: ми провели дуже продуктивну першу зустріч із шановною американською делегацією. Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру», — зазначив Єрмак.

Він подякував США, президенту Дональду Трампу та його команді за відданість справі миру.

Друга зустріч запланована на сьогодні з участю європейських партнерів. Остаточні рішення ухвалюватимуть президенти.

