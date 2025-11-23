  1. В Україні

Перша сесія переговорів у Женеві дала добрий прогрес – Андрій Єрмак

21:22, 23 листопада 2025
Єрмак подякував США і Трампу за підтримку миру.
Перша сесія переговорів у Женеві дала добрий прогрес – Андрій Єрмак
Фото: Тelegram / Андрій Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про завершення першої сесії переговорів української робочої групи з американською делегацією в Женеві.

«Хочу підтвердити: ми провели дуже продуктивну першу зустріч із шановною американською делегацією. Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру», — зазначив Єрмак.

Він подякував США, президенту Дональду Трампу та його команді за відданість справі миру.

Друга зустріч запланована на сьогодні з участю європейських партнерів. Остаточні рішення ухвалюватимуть президенти.

