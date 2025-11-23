Первая сессия переговоров в Женеве дала хороший прогресс – Андрей Ермак

Ермак поблагодарил США и Трампа за поддержку мира.

Фото: Тelegram / Андрей Ермак

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о завершении первой сессии переговоров украинской рабочей группы с американской делегацией в Женеве.

«Хочу подтвердить: мы провели очень продуктивную первую встречу с уважаемой американской делегацией. Достигли очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру», — отметил Ермак.

Он поблагодарил США, президента Дональда Трампа и его команду за преданность делу мира.

Вторая встреча запланирована на сегодня с участием европейских партнеров. Окончательные решения будут принимать президенты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.