Пішов із життя модельєр Пол Костелло – особистий дизайнер Діани та ікона ірландської моди

07:54, 24 листопада 2025
У віці 80 років після хвороби помер ірландський модельєр Пол Костелло.
Фото: Getty Images
Ірландський модельєр Пол Костелло, який був особистим дизайнером принцеси Діани, помер у Лондоні у віці 80 років після короткочасної хвороби. Про це пише ВВС.

«Він був оточений дружиною та сімома дітьми й мирно помер у Лондоні», — йдеться в заяві родини.

Народився в Дубліні, навчався в Академії дизайну одягу Графтон, працював у Парижі в Синдикаті високої моди. У 1979 році заснував бренд Paul Costelloe Collections, показував колекції в Лондоні, Парижі, Мілані та Нью-Йорку.

У 1983–1997 роках був особистим дизайнером принцеси Діани. Часто використовував ірландський льон і твід. Співпрацював з мережею Dunnes Stores, у жовтні 2025 року закривав перший Тиждень моди в Ірландії.

У 1998 році Костелло заявив, що ірландським жінкам «бракує стилю» і це «не в їхній природі, як італійкам». Цього року в інтерв’ю RTÉ він визнав, що Ірландія стала «більш європейською».

Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін назвав Костелло «іконою дизайну», яка вивела ірландську моду на світову арену.

Віцепрем’єр Саймон Гарріс зазначив, що модельєр прожив «чудове життя», побудував успішний бізнес і сформував сучасну ірландську моду. «Його буде дуже не вистачати», — додав Гарріс.

