Ушел из жизни модельер Пол Костелло – личный дизайнер Дианы и икона ирландской моды

07:54, 24 ноября 2025
В возрасте 80 лет после болезни скончался ирландский модельер Пол Костелло.
Фото: Getty Images
Ирландский модельер Пол Костелло, который был личным дизайнером принцессы Дианы, скончался в Лондоне в возрасте 80 лет после непродолжительной болезни. Об этом пишет ВВС.

«Он был окружен женой и семью детьми и мирно скончался в Лондоне», – говорится в заявлении семьи.

Родился в Дублине, учился в Академии дизайна одежды Графтон, работал в Париже в Синдикате высокой моды. В 1979 году основал бренд Paul Costelloe Collections, показывал коллекции в Лондоне, Париже, Милане и Нью-Йорке.

В 1983–1997 годах был личным дизайнером принцессы Дианы. Часто использовал ирландский лен и твид. Сотрудничал с сетью Dunnes Stores, в октябре 2025 года закрывал первую Неделю моды в Ирландии.

В 1998 году Костелло заявил, что ирландским женщинам «не хватает стиля» и это «не в их природе, как итальянкам». В этом году в интервью RTÉ он признал, что Ирландия стала «более европейской».

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин назвал Костелло «иконой дизайна», которая вывела ирландскую моду на мировую арену.

Вице-премьер Саймон Харрис отметил, что модельер прожил «замечательную жизнь», построил успешный бизнес и сформировал современную ирландскую моду. «Его будет очень не хватать», — добавил Харрис.

