У ДПС пояснили, коли не нараховується пеня за помилкову сплату податкових платежів

22:58, 23 листопада 2025
Податкова заявила, що нарахована пеня анулюється за умови, якщо платник дотримався граничних строків сплати податків.
Головне управління ДПС у Полтавській області нагадало, у випадку помилкової сплати податків на неналежний бюджетний рахунок пеня не нараховується, а нарахована анулюється за умови, якщо платник дотримався граничних строків сплати податків та подав заяву до територіального органу ДПС про повернення таких коштів з метою їх зарахування в рахунок погашення податкового зобов’язання або податкового боргу. 

Що необхідно зробити для подання заяви?

- Здійснити вхід приватної частини Електронного кабінету, де буде доступне електронне інформаційне повідомлення, у якому зазначаються реквізити платіжної інструкції, за якою здійснена така помилкова сплата;

- Перейти в режим «Введення звітності» та заповнити «Заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені» за типом «J(F)13 Запити».  У запропонованій формі необхідно заповнити відповідні поля електронного документа, додати копію платіжного документа, за яким було сплачено податок та обрати ідентифікатор форми: J1302002 — для юридичних осіб, F1302002 — для фізичних осіб;

- Підписати та надіслати заяву до територіального органу ДПС, в якому обліковується помилкова сплата.

