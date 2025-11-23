У ДПС пояснили, коли не нараховується пеня за помилкову сплату податкових платежів

Податкова заявила, що нарахована пеня анулюється за умови, якщо платник дотримався граничних строків сплати податків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Полтавській області нагадало, у випадку помилкової сплати податків на неналежний бюджетний рахунок пеня не нараховується, а нарахована анулюється за умови, якщо платник дотримався граничних строків сплати податків та подав заяву до територіального органу ДПС про повернення таких коштів з метою їх зарахування в рахунок погашення податкового зобов’язання або податкового боргу.

Що необхідно зробити для подання заяви?

- Здійснити вхід приватної частини Електронного кабінету, де буде доступне електронне інформаційне повідомлення, у якому зазначаються реквізити платіжної інструкції, за якою здійснена така помилкова сплата;

- Перейти в режим «Введення звітності» та заповнити «Заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені» за типом «J(F)13 Запити». У запропонованій формі необхідно заповнити відповідні поля електронного документа, додати копію платіжного документа, за яким було сплачено податок та обрати ідентифікатор форми: J1302002 — для юридичних осіб, F1302002 — для фізичних осіб;

- Підписати та надіслати заяву до територіального органу ДПС, в якому обліковується помилкова сплата.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.